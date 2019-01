Preletači Milana Bandića: S 1 na 13 u Klubu, stvarno trebaju veći prostor

Milanu Bandiću sada već stvarno trebaju veće saborske prostorije. Klub mu je narastao za još jednog zastupnika i sada ih ima 13. Posljednji mu je stigao HSS-ov Mladen Mađer. Zašto je to napravio, ne zna se jer se Mađer nije javljao na telefonske pozive, no njegov sada već bivši šef Krešo Beljak, predsjednik HSS-a, a koji ga je zbog odlaska prijavio i USKOK-u, kaže kako su pritisci na Mađera da napusti HSS i pretrči k Bandiću, trajali već neko vrijeme.

Naime, Beljak tvrdi da mu je sam Mađer nedavno kazao da ga je zvao Stjepan Kožić, bivši HSS-ovac i dugogodišnji župan Zagrebačke županiji, a čija je upravo Mađer zamjena u Saboru te navodno tražio od njega da ode k Bandiću.

Pritisci trajali neko vrijeme

- Ucijenio ga je pričom da će on u suprotnom dati ostavku na mjesto župana i vratiti se u Sabor, čime bi Mađer izgubio svoj mandat. Ja sam mu na to rekao da u to ne vjerujem, ali da se ne brine jer će mu stranka u tom slučaju dati iste uvjete, da imamo za to mogućnost s obzirom na to da nam je ionako otišao i glavni tajnik, ali on je stalno ponavljao kako ne zna, kako ga se stišće. Tada sam shvatio da ga se pritišće i nečim drugim te otišao na USKOK još proteklog tjedna i cijeli slučaj prijavio - kaže Beljak, iz čije su stranke poslali i priopćenje u kojem stoji kako se "iskreno nadaju kako će neovisne državne institucije ovaj slučaj promptno istražiti te tako dokazati da za ovu državu još uvijek ima kakve-takve nade".

Što o svemu kaže Stjepan Kožić, nije poznato jer nismo uspjeli do njega doći, a ne zna se ni koje je sve dokaze Beljak dao USKOK-u. Po saborskim se hodnicima već nagađa da je jedan od mogućih razloga i taj što je Mađerova kći nedavno dobila stalni posao, navodno u Holdingu.

O Mađeru se, inače, pisalo i 2015. godine kada je i završio kao HSS-ovac na listi za Sabor koalicije Hrvatska raste, a koju je slagao tadašnji šef SDP-a Zoran Milanović. Tada se u medijima upozoravalo kako je na listi, unatoč obećanjima te koalicije da na njoj neće biti mjesta za "ljude s optužnicama", završio upravo Mađer koji je kao načelnik Općine Novigrad Podravski 2013. godine pravomoćnom presudom dobio uvjetnu kaznu od četiri godine zatvora zbog gospodarskog kriminala, odnosno zato što je Općinu oštetio za 10.098 kuna.

Kažnjen je i 2010. godine, i to zatvorom od šest mjeseci, uvjetno godinu dana jer je dvojici poduzetnika, također kao načelnik, omogućio da na području općine, u Vlaškom polju, mimo propisa iskopavaju šljunak iako su znali da nije donesen prostorni plan na kojem bi bile predviđene šljunčare i iako nisu imali rudarsku koncesiju za izvođenje rudarskih radova, a ni obrt za eksploataciju mineralnih sirovina.

Stiže li još netko

Je li Mađer zadnji preletač ili Bandiću uskoro stiže još netko od zastupnika u klub koji je nakon izbora imao svega jednog jedinog zastupnika, brzo će se vidjeti. Otprije se šuška da Bandić očekuje i još neke SDP-ovce u svom klubu, a spominje se i još jedna zastupnica HSS-a, Ana Marija Petin.

- Ona me prva ujutro nazvala i rekla mi kako zna da se o njoj nagađa i da nema šanse da će i ona otići - kaže pak šef HSS-a Krešo Beljak, čiji je klub sada pao na četiri zastupnika. Bandićev klub trenutačno broji 13 zastupnika, odnosno 12 s obzirom na to da Bandićeva zamjena u Saboru Željko Lacković nije formalno član družine. Među Bandićeve snage spadaju četiri manjinca, Robert Jankovics, Ermina Lekaj Prljaskaj, Veljko Kajtazi i Vladimir Bilek, te jedini Reformist Darinko Dumbović.

Tu je i prvi "preletač" u Saboru,Kažimir Varda, bivši HSU-ovac koji je mandat također dobio zahvaljujući Hrvatska raste, bivši član Promijenimo Hrvatsku Ivica Mišić, troje SDP-ovaca, Zdravko Ronko, Milanka Opačić i Ana Komparić Devčić, te jedna bivša HNS-ovka, Marija Puh.

Vladajući, očekivano, u prelascima ne vide ništa sporno. Ministar uprave Lovro Kuščević novi prelazak objašnjava uz tvrdnju kako su svi zastupnici prisegnuli da će raditi u interesu Hrvatske i građana, a upravo podrška ovoj većini i Vladi je zadovoljavanje volje hrvatske države i građana" iako je Mađer u Sabor došao s liste koja nije formirala Vladu.

Šefa Sabora Gordana Jandrokovića pak zabrinjava da Bandić, kako je krenuo, ne bi uskoro prestigao i HDZ.

SDP-ov Branko Grčić pozvao je zbog novog slučaju prelaska na nove izbore.

- Od 150 zastupnika njih je 25 ili 30 promijenilo stranku, neki i političku opciju. To više nije odraz volje birača - zaključio je.

Jedini uvjet - podrška Plenkoviću Predsjednik kluba Milana Bandića, Robert Jankovics pozdravio je novo pojačanje u Klubu. A dodao je i kako je jedini preduvjet da se bude u Klubu jest podrška Andreju Plenkoviću. - To je dokaz da ovaj klub radi dobar posao. Pozdravljamo njegov dolazak, donio je tešku odluku napuštanja Kluba HSS-a. Od 15. siječnja radit će u našem klubu- kazao je Jankovics. Slučaj je komentirao i šef Mosta Božo Petrov, koji je kazao kako se sada može vidjeti s čime se Most susreo dok je bio u Vladi s HDZ-om. - Od nas se tražilo da dižemo ruke. Kada se s nečim ne slažete, ne budete automati, nego se borite za interes građana, morate odlučiti hoćete li borbu sa ili bez fotelja. Institucije bi se mogle pozabaviti ovime, ali mantra neka institucije rade svoj posao danas je prošlo svršeno vrijeme - kazao je Petrov.



