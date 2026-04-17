Zelenski: 'Rusija ponovno pokušava uvući Bjelorusiju u rat'

"Vjerujemo da bi Rusija ponovno mogla pokušati uvući Bjelorusiju u svoj rat", napisao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X. Naime, izvješće koje je Zelenski dobio od vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Ukrajine Oleksandra Sirskog, pokazuju da Bjelorusija gradi ceste prema ukrajinskoj granici i postavlja topničke položaje u blizini Ukrajine, piše Ukrainska Pravda. Ova objava dolazi nakon što je 1. travnja bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko izjavio je kako se njegova zemlja priprema za rat, jer je sada besmisleno nadati se mirnodopskim vremenima.

"Također primjećujemo pokušaje okupacijskih snaga da se pregrupiraju – najvjerojatnije kako bi nadoknadile nedostatak osoblja. U tom kontekstu sve je jasnije zašto se vojna aktivnost u Bjelorusiji pojačala. Prema obavještajnim podacima, u bjeloruskim pograničnim područjima u tijeku je izgradnja cesta prema ukrajinskom teritoriju i razvoj topničkih položaja", napisao je ukrajinski predsjednik.

Zelenski je rekao kako je naložio relevantnim kanalima da upozore de facto vodstvo Bjelorusije na to da je Ukrajina spremna braniti svoju zemlju i neovisnost. "Priroda i posljedice nedavnih događaja u Venezueli trebale bi poslužiti kao upozorenje bjeloruskom vodstvu da ne čini pogreške“, dodao je. Još je krajem veljače Zelenski rekao da Moskva i Minsk razgovaraju o zajedničkim vojnim vježbama na bjeloruskom teritoriju. To je potvrdio i njegov zamjenik Pavlo Palisa, koji je izjavio kako Rusija namjerava stvoriti tampon zonu u Viničkoj oblasti iz smjera nepriznate regije Pridnjestrovlje, ali da trenutno nema snage za to.