Ma kakav Sabor, pa da ne hoda uokolo, odmah bi se razbolio

Sve ću učiniti, ne kao gradonačelnik jer sam to već u Zagrebu učinio, nego kao saborski zastupnik koji je šest puta izabran. Možda u 2019. dođem u Sabor, nikad se ne zna – objašnjavao je tako, u posjetu prvim novogodišnjim bebama, gradonačelnik Milan Bandić svoj plan za uvođenje statusa roditelja odgojitelja u cijeloj Hrvatskoj.

Najavljivao je taj svoj cilj i prije pa nikomu nije bilo čudno što ponavlja svoje demografske mjere, ali pogledi po sobi počeli su lutati kad je spomenuo da možda sjedne u parlamentarnu fotelju.

‘Sebedarje’ je to

Mogao je to već odavno, ali se na taj potez nije odlučivao, objašnjavaju nam njegovi kolege iz Stranke rada i solidarnosti, iz jednog jedinog razloga – sjedilački je to posao.

Video - Bandić na štakama obišao tunel Grič i Advent na Strossu

[video: 28411 / ]

– Znate i sami da dnevno ima sto terena. Da ne hoda uokolo, odmah bi se razbolio – govore nam u stranci, u kojoj su upravo za zdravlje gradonačelnika posljednjih mjeseci bili posebno zabrinuti. Noga, pa plućna embolija, ali Milan Bandić se s ceste ne miče.

– Svakako bi trebao usporiti jer nema više 45, koliko je imao kad je krenuo u posao – o 18 godina “gradonačelnikovanja” govore Bandićevi suradnici, a on stalno ističe da za svoj posao živi. ‘Sebedarje’ je to, uvjeren je gradonačelnik, koji je svoj radni dan i opisao.

– Ustajem u šest sati, u 6.15 sati izvodim Rudija u kratku šetnju, u 6.45 sam pod hladnim tušem, u sedam slušam vijesti i nakon toga odlazim na posao. U 7.30 sam u svome uredu i od tog trenutka do otprilike podneva primam naručene stranke. Deset do petnaest u prosjeku i još pet do deset onih koji se uguraju nenajavljeni. Poslije toga na redu su sastanci, najčešće izvan ureda. U 16 sati opet se vraćam u ured, a poslije toga odlazim na društvenopolitičke događaje, koji u pravilu završavaju oko 22 sata kad odlazim doma. Po mojoj računici, 365 dana delam bez prestanka – detaljno je objasnio gradonačelnik, a kako je rekao, sve to radi da bi ljudima pokazao da do njih drži. U Saboru zato, kažu njegovi suradnici, ne bi dugo izdržao. A da je Bandić u parlament zaista i htio, otkrivaju nam, već bi ondje i sjedio.

Može to i na druge načine

Njegova je želja, kažu, da postane predsjednik, a Sabor poligon za pregovore. Svoje snage je svjestan, govore nam, pogotovo nakon što je objavio da na Markovu trgu ima već 14 zastupnika. Prvi potez u ovoj će godini njegova kluba zastupnika biti upravo najavljeni projekt roditelja odgojitelja, ali, otkrivaju i u klubu, pred Vladom “branit” će ga najvjerojatnije ipak netko od zastupnika.

– Mislim da nećemo imati problema s time da nam prođe prijedlog, kao što smo uspjeli s udžbenicima za cijelu Hrvatsku – kažu u Stranci rada i solidarnosti, posve svjesni da njihov čelnik ima dovoljan broj ruku da bez problema može doći na vlast u Hrvatskoj. Time se Bandić, govore pak, zasad neće zamarati jer “i na druge načine može doći do onoga što želi”. A prioritet mu trenutačno nije da sjedi u Saboru, već da na terenu i dalje pokazuje da može biti “gradonačelnik Hrvatske”, što se intenzivno priprema postati proteklih deset godina. Podsjetimo, na izborima 2009. godine izgubio je od Ive Josipovića.