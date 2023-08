Preko interneta unajmio stan u Dubrovniku: Tražili ga 430 eura za 91 kvadrat. Ostao bez novca i stana

Nerealno povoljan oglas. Tako je dubrovačka policija opisala oglas koji je privukao pažnju 50-godišnjaka koji je zbog toga oglasa ostao bez novca, ali i bez stana za koji je vjerovao da ga je unajmio. No to je 50-godišnji državljanin Srbije, stranac na privremenom boravku u Hrvatskoj, shvatio tek kada je ponovo došao u Hrvatsku, pa mu nije preostalo ništa drugo do da sve prijavi policiji. Sve je počelo krajem srpnja kada je 50-godišnjak, dok je još bio u Srbiji, pregledavao internetsku stranicu specijaliziranu za najam stanova.

Našao je oglas za stanu u Dubrovniku, a iznajmljivač je naveo da je riječ o stanu od 91 metra kvadratna. Kako je 50-godišnjak bio zainteresiran useliti se u takav stan na duže vrijeme, kontaktirao je vlasnike. E-mail adresa je bila u sklopu oglasa, a nakon izmjene mejlova, dogovoreno je da 50-godišnjak unajmi stan od rujna za 430 eura mjesečno. Vlasnici stana su tražili uplatu dvije mjesečne najamnine pa im je 50-godišnjak uplatio 860 eura. No neugodno iznenađenje dočekalo ga je po dolasku u Dubrovnik. Jer kada je telefonski kontaktirao vlasnicu stana, ona mu je rekla da se stan ne iznajmljuje.

Stoga, nakon što je shvatio da je prevarne, 50-godišnjaku nije preostalo ništa drugo do da ode u policiju i prijavi da je prevaren. Policija, koja opetovano upozorava i na internet prevare i nakon ovog događaja ponavlja da su posljednjih godina sve učestalije prijevare građana putem interneta. - Oblici prijevara se stalno mijenjaju i upravo stoga pozivamo građane da budu posebno na oprezno kod bilo kakvog oblika kupnje ili najma putem interneta. Pogotovo ako se radi o nerealno povoljnom oglasu - upozoravaju iz policije.

