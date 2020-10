Pregovori u Moskvi ulijevaju nadu u prekid vatre u Nagorno Karabahu

Snage Azerbajdžana i etničkih Armenaca iz Nagorno Karabaha u petak su se ponovo sukobile, no najave o pregovorima u Moskvi ulijevaju nadu da bi se mogli okončati najkrvaviji sukobi na južnom Kavkazu u posljednjih 25 godina.

Ministri vanjskih poslova Armenije i Azerbajdžana očekuju se kasnije danas na pregovorima u Moskvi, dan nakon što su SAD, Francuska i Rusija na sastanku u Ženevi zajednički pokrenuli mirovnu inicijativu.

"Moglo bi uskoro doći do primirja iako je situacija i dalje krhka", priopćio je ured francuskog predsjednika Emmanuela Macrona nakon što je razgovarao s čelnicima dviju zemalja. Armenska vlada je kazala da će u središtu današnjih pregovora biti isključivo prekid neprijateljstava i humanitarna pitanja, poput razmjene tijela poginulih i ratnih zarobljenika.

Ukoliko se šefovi diplomacija zaraćenih strana sastanu, biti će to prvi direktan kontakt između Armenije i Azerbajdžana od izbijanja novih sukoba 27. rujna.

Foto: Russian Foreign Ministry Press O/Newscom/PIXSELL MOSCOW, RUSSIA - AUGUST 26, 2020: Azerbaijan's Foreign Minister Jeyhun Bayramov gives a press conference following Russian-Azerbaijani talks at the Russian Foreign Ministry's Reception House in Spiridonovka Street. Russian Foreign Ministry Press Office/TASS Photo via Newscom Newscom/PIXSELL

Od tada je u borbama u Nagorno Karabahu, planinskoj enklavi koja je službeno dio Azerbajdžana, ali kojom upravljaju etnički Armenci, poginulo više od 400 ljudi.

Azerbajdžan je objavio da je od 27. rujna u borbama poginuo 31 civil, a 164 ih je ranjeno. Informacije o žrtvama u vojnim redovima su prešućene. Nagorno Karabah je objavio da u svojim redovima ima 376 poginulih vojnika i 22 civila.

Azerbajdžanski ministar vanjskih poslova Cejhun Bajramov pristao je na razgovore u Ženevi sa supredsjedateljima OESS-ove Skupine iz Minska (Rusija, Francuska i Sjedinjene Države) i upoznavanje sa stajalištem Azerbajdžana o smirivanju sukoba.

Armenski šef diplomacije Zohrab Mnatsakanyan nije bio na susretu u Ženevi, ali se očekuje da će se s dužnosnicima triju država sastati u ponedjeljak u Moskvi.

Foto: /XINHUA/PIXSELL ARMENIA-YEREVAN-OSCE CHAIRMAN-IN-OFFICE-VISIT (190314) -- YEREVAN, March 14, 2019 (Xinhua) -- Armenian Foreign Minister Zohrab Mnatsakanyan attends a press conference in Yerevan, Armenia, March 13, 2019. The Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE) said here Wednesday that the organization will do everything to help find a solution to the Nagorno-Karabakh conflict. (Xinhua/Gevorg Ghazaryan) Photo: XINHUA/PIXSELL

Washington, Pariz i Moskva, u svojstvu supredsjedatelja OESS-ove Skupine iz Minska, već skoro tri desetljeća posreduju u rješavanju pitanja Nagorno Karabaha.

Prekid vatre uspostavljen nakon rata 1990-94, u kojem je poginulo 30.000 ljudi, opetovano se krši te sukobi uvijek iznova izbijaju.