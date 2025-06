Predsjednik Van der Bellen u Beču: “Austrija je na strani Ukrajine”. I nastavlja ju snažno podupirati

Uz dosad neviđene mjere sigurnosti, ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski, u pratnji supruge Olene Zelenske, u utorak je boravio u prvom službenom posjetu Austriji, nakon početka ruske agresije na Ukrajinu u veljači 2022. godine. Dosad se je tri puta obraćao austrijskim političarima i javnosti videoporukama, ali ovo je danas u Beču bilo njegovo prvo osobno pojavljivanje uživo.

Domaćin mu je bio austrijski predsjednik Alexander Van der Bellen. To je bio izraz solidarnosti Austrije s ukrajinskim narodom. Austrija želi, kao neutralna zemlja dati svoj doprinos mogućim mirovnim pregovorima da se zaustavi rat u Ukrajini. Nakon razgovora u “četiri oka” dvojice predsjednika, u fokusu razgovora austrijskog i ukrajinskog izaslanstva bilo je, između ostalog, unapređenje gospodarske suradnje. U austrijskom izaslanstvu bili su i potkancelar Andreas Babler i šefica austrijske diplomacije Beate Meinl-Reisinger.

Potpisana su i pet memoranduma o jačanju gospodarske suradnje između Austrije i Ukrajine te izjava o namjeri političke suradnje kao i komunike o austrijskoj pomoći povratku ukrajinske djece deportirane u Rusiju natrag u Ukrajinu. Kako je istaknuto na zajedničkoj konferenciji za novinare, austrijski predsjednik Van der Bellen je naglasio da ukrajinski narod “ne želi biti ruski podanik”. I da se bori “za svoju slobodu i samoopredjeljenje te kriterije koji čine osnovu našeg europskog poretka”.

“Ukrajina se bori za vrijednosni sustav koji je sama odabrala, ne samo za sebe, nego se bori za cijelu Europu”, rekao je austrijski predsjednik poručivši: “Austrija je na strani Ukrajine”. Ono što je pritom austrijskom predsjedniku bilo posebno važno istaći je da je Austrija “vojno neutralna, ali ne i politički”. Van der Bellen je uputio apel u smjeru Rusije: “Okončajte taj rat!”. Uz opasku: I započnite ozbiljne mirovne pregovore. Potom je napomenuo kako je Austrija sudjelovala u svim sankcijama EU-a protiv Rusije. „Osamnaesti paket sankcija EU-a je neizbježan”, zaključio je austrijski predsjednik.

Van der Bellen je Zelenskom obećao da će Austrija nastaviti snažno podupirati Ukrajinu. Između ostalog, spomenuo je i humanitarnu pomoć Austrije oko zbrinjavanja 70.000 do 80.000 ukrajinskih izbjeglica, raseljenih zbog rata, koji su našli utočište u ovoj alpskoj zemlji. Vezano uz ostale oblike pomoći, austrijski je predsjednik naglasio kako pomoć ukrajinskoj vojsci ne bi bila moguća, jer Austrija ima nove investicije i sama treba sredstva za izgradnju vlastite vojske. Inače, Austrija će pomoći Ukrajini gdje god je to moguće i gdje joj to dozvoljava njena neutralnost, uvjeravao je Van der Bellen Zelenskog.

Van der Bellen je također napomenuo kako je Ukrajina važan austrijski gospodarski partner: “Austrija je jedan od najvećih investitora u Ukrajinu. Oko 200 naših tvrtki je tamo aktivno. To bi trebalo i ostati tako”. Ukrajinski predsjednik Zelenski je na prvo na početku svoje izjave izrazio sućut obiteljima poginulih u masovnoj pucnjavi u Grazu. Naglasio je kako Ukrajinci poznaju tu strašnu bol, jer su brojna djeca u Ukrajini ubijena u ruskim napadima.

Prije početka pregovora s Rusijom Zelenski je pozvao na prekid vatre. “Međutim, Rusija ne želi završiti rat, zato nam je potrebna podrška zapadnih zemalja, uključujući Austriju”, rekao je Zelenski. Također je zahvalio Austrijancima na njihovoj dosadašnjoj pomoći Ukrajini. Ono što je Zelenskom bilo posebno važno istaći je, kako se nada da Austrija može posredovati u povratku tisuća nestale ukrajinske djece, koja je Rusija otela u Ukrajini i deportirala u Rusiju. “To zahtijeva visoku razinu diplomacije”, poručio je Zelenski, napomenuvši kako se tu ne radi o razmjeni jer “djeca se ne razmjenjuju, njih se jednostavno treba vratiti”. Zelenski se je također izjasnio za zamrzavanje ruske imovine.

Ono što također ukrajinski predsjednik očekuje od Austrije je da nakon rata pomogne obnovu Ukrajine. Zaključno je Zelenski ponovio da Ukrajina želi kraj rata, ali ne pod cijenu “njene neovisnosti”. Uoči predstojećeg sastanka na vrhu G-7 skupine zemalja, koji će se održati u Kanadi, Zelenski je zatražio od međunarodne zajednice da poveća pritisak na Moskvu kako bi se uspio ispregovarati prevedan i trajan mir. Vezano uz SAD, Zelenski je naglasio značaj suradnje EU i Amerike. Napomenuo je kako nema sigurnosti na europskom kontinentu bez njihove suradnje.



Nakon susreta s austrijskim predsjednikom Van der Bellenom, Zelenski se je saszao u Saveznom kancelarstvu s konzervativnim (ÖVP) saveznim kancelarom Austrije, Christianom Stockerom. Kako je Stocker istaknuo na kratkoj Pressici, Austrija se od početka ruskog agresorskog rata solidarizirala s Ukrajinom i humanitarno ju pomagala.

"Podrška Ukrajini nije samo čin solidarnosti, već i ulaganje u europsku sigurnost i međunarodni poredak utemeljen na demokratskim vrijednostima”, rekao je austrijski kancelar, zajamčivši ukrajinskom predsjedniku Zelenskom da će Austrija i dalje nastaviti “snažno podupirati Ukrajinu”.

Austrija, kako se je to danas moglo čuti u Beču, kao neutralna zemlja namjerava vezano uz rat u Ukrajini, doprinijeti potencijalnim mirovnim pregovorima između Rusije i Ukrajine. Primjerice kao idealno mjesto za mirovne pregovore između te dvije zaraćene zemlje. Osim toga Austrija je i aplicirala za nestalnu članicu Vijeća sigurnosti UN-a za 2027. i 2028. godinu. Dakle, razni vidovi pomoći i podrške postoje. Posjet Zelenskog Beču obilježila je i neviđena sigurnosna ponuda policijskih snaga i specijalaca koji su osiguravali središte grada oko bečkog Hofburga kao i velika navala medijskih predstavnika, iz zemlje i inozemstva.