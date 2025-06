Plenković u Odesi: Europska perspektiva Ukrajine mora postati nešto 'opipljivo', a ne 'nedostižno'

Europska perspektiva Ukrajine mora biti opipljiva, a ne nedostižna, rekao je u srijedu u Odesi premijer Andrej Plenković i najavio snažnu podršku Ukrajini za otvaranje prve skupine poglavlja u pregovorima za članstvo u EU. Plenković je u Odesi, crnomorskom gradu kojeg je nazvao "moćnim simbolom ukrajinskog identiteta, otvorenosti, različitosti i europskog duha”, sudjelovao na samitu Ukrajine i jugoistočne Europe. To je četvrti takav skup nakon onih održanih u Ateni, Tirani i prošle godine u .

Plenković je u svom govoru odao je počast poginulim Ukrajincima i naglasio da su pokazali „nevjerojatnu snagu” u obrani svoje zemlje te je ponovio da Hrvatska snažno podržava Ukrajinu od samog početka rata. Podsjetio da je već organizirala tri konferencije o Ukrajini – parlamentarni summit Krimske platforme, skup o humanitarnom razminiranju i spomenutu konferenciju u Dubrovniku i najavio da će u listopadu u Splitu organizirati konferenciju o rehabilitaciji ukrajinskih ratnih veterana.

Sudjelovanjem na svečanosti polaganja cvijeća u Aleji heroja u Odesi odali smo počast ukrajinskim braniteljima koji su položili život za slobodu svoje domovine. Njihova hrabrost i žrtva omogućile su Ukrajini da se odlučno odupre ruskoj agresiji, braneći ne samo svoju neovisnost,…

Ponovio je da se sukob ne smije „zacementirati” na trenutačnim linijama borbe,, odnosno da se u pregovorima o prekidu vatre ne smije nagraditi agresor te da je potrebno ostvariti pravedan i dugotrajan mir. Plenković je rekao i da Hrvatska radi s partnerima u Europi na uklanjanju prepreka u europskim tijelima kako bi se oslobodio put Kijevu da otvori prvu skupinu poglavlja za članstvo u EU-u. Europska perspektiva Ukrajine mora postati nešto „opipljivo”, a ne „nedostižno”, poručio je premijer.

Rusija sije kaos

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij je na otvaranju skupa rekao da je jugoistočna Europa jedna od glavnih meta Rusije za „sijanje kaosa”.

„Vidjeli smo to na Balkanu sa sabotažama, pokretanjem etničkih tenzija, čak i pokušajem puča”, rekao je ukrajinski predsjednik u Odesi, pa dodao da je Kremlj pokušao i utjecati na izbore u Rumunjskoj te da želi zadržati Moldaviju siromašnom i nestabilnom kako bi ju mogao kontrolirati. Zelenskij je rekao da ruski predsjednik Vladimir Putin ne želi kraj rata jer ga jedino agresija protiv susjeda „održava političkim živom”. Na prošlogodišnjem samitu u Dubrovniku Zelenskij je pozvao na europsko jedinstvo i zatražio Bruxellesa da ubrza proces pristupanja EU-u nekolicini zemalja, posebno Ukrajini.

U Odesi🇺🇦 sam sudjelovao na summitu Ukrajina - Jugoistočna Europa. Poput Dubrovnika, gdje smo se sastali u istom formatu u listopadu 2024., Odesa je grad u kojem se spajaju povijest, kultura, ali i hrabrost i nesalomljivost duha u pružanju otpora agresiji.

Hrvatska nastavlja s…



Dolazak preko Moldavije

U treći najveći ukrajinski grad, metu raketnog napada Rusije u noći na utorak u kojem je ubijeno dvoje ljudi, uz premijera Plenkovića stigli su crnogorski predsjednik Jakov Milatović, slovenska šefica diplomacije Tanja Fajon, grčki premijer Kirijakos Micotakis i novi rumunjski predsjednik Nicusor Dan koji je u drugom krugu svladao proruskog kandidata krajnje desnice. U Odesi su bili i bugarski premijer Rosen Željazkov, moldavska predsjednica Maja Sandu te, po prvi put u Ukrajini, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić koji je izrazio podršku ukrajinskom teritorijalnom integritetu te joj ponudio pomoć u obnovi.

Hrvatska delegacija u Odesu je stigla preko Moldavije – zrakoplovom do Kišinjeva, a potom automobilima do Ukrajine, pomalo zaobilazeći prorusku enklavu Pridnjestrovlje. Novinarima su na ulazu na skup oduzeti mobiteli do njegovog kraja, a iako je završna konferencija za medije završila već oko 14:20, domaćin je radi sigurnosti okupljenih zatražio embargo objave vijesti do 19 sati po lokalnom vremenu.

Od početka ruske invazije 2022. godine, Ukrajina nije nijednom unaprijed najavila nikakve posjete čelnika iz sigurnosnih razloga pa je tako bilo i ovaj put. Glavna luka Odesa, na Crnom moru, redovito je meta ruskih raketnih i bespilotnih napada. Tijekom noći s utorka na srijedu, novi napad bespilotnim letjelicama koji je pokrenula Rusija usmrtio je dvoje ljudi i oštetio je kuće, skladišta i civilne brodove, izvijestili su ukrajinski diplomati.