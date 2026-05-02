Milanović i Plenković svijet vide drukčije, a to utječe i na birače

Rat u Ukrajini, u Iranu, u Libanonu, u Gazi, otmica predsjednika Venezuele, Donald Trump uveo je carine, Trump prijeti Grenlandu, Kubi, Trump protjeruje ilegalne migrante, Trump, Trump, Trump... Koji će idući rat izbiti, koji će idući premijer izgubiti vlast, koliki su razmjeri naoružavanja Srbije? Teško se sjetiti ijednog perioda moderne hrvatske povijesti u kojem se vanjska politika natkrilila toliko iznad unutarnje. U hrvatskoj javnosti, u medijima, među analitičarima sve ono što se događa u inozemstvu vjerojatno nikada nije imalo toliku važnost. Katkada se neki daleki događaji reflektiraju na situaciju u Hrvatskoj, primjerice zbog rata u Iranu porastu cijene goriva, a zbog Ukrajine (i Srbije) Hrvatska više troši na obranu ili se pak popravljaju odnosi s Budimpeštom, u kojoj se mijenja vlast. Katkada ti događaji nemaju veze s Hrvatskom. No očito je porasla njihova važnost.