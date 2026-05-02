VANJSKA POLITIKA POSTALA I UNUTARNJA

Milanović i Plenković svijet vide drukčije, a to utječe i na birače

Autor
Dino Brumec
02.05.2026.
u 22:07

Izuzmemo li svjetske ratove, događaji u inozemstvu vjerojatno nikad u hrvatskoj povijesti nisu imali toliku važnost kao danas

Rat u Ukrajini, u Iranu, u Libanonu, u Gazi, otmica predsjednika Venezuele, Donald Trump uveo je carine, Trump prijeti Grenlandu, Kubi, Trump protjeruje ilegalne migrante, Trump, Trump, Trump... Koji će idući rat izbiti, koji će idući premijer izgubiti vlast, koliki su razmjeri naoružavanja Srbije? Teško se sjetiti ijednog perioda moderne hrvatske povijesti u kojem se vanjska politika natkrilila toliko iznad unutarnje. U hrvatskoj javnosti, u medijima, među analitičarima sve ono što se događa u inozemstvu vjerojatno nikada nije imalo toliku važnost. Katkada se neki daleki događaji reflektiraju na situaciju u Hrvatskoj, primjerice zbog rata u Iranu porastu cijene goriva, a zbog Ukrajine (i Srbije) Hrvatska više troši na obranu ili se pak popravljaju odnosi s Budimpeštom, u kojoj se mijenja vlast. Katkada ti događaji nemaju veze s Hrvatskom. No očito je porasla njihova važnost.

Donald Trump vanjska politika Andrej Plenković Zoran Milanović politika

Avatar Idler 3
Idler 3
22:25 02.05.2026.

Plenković sklapa saveze, a Cane osim Dodika nigdar ni nit mel sugovornika !

Matenate
22:23 02.05.2026.

Galič u Kutaku za u &dbašiju ugasio komentare

Kajman
22:36 02.05.2026.

Plenković svijet vidi više onako kako to vide i u Berlinu, dok Milanović svijet vidi više onako kako to vide u Moskvi. Pametnom dovoljno.

