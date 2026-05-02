Rat u Ukrajini, u Iranu, u Libanonu, u Gazi, otmica predsjednika Venezuele, Donald Trump uveo je carine, Trump prijeti Grenlandu, Kubi, Trump protjeruje ilegalne migrante, Trump, Trump, Trump... Koji će idući rat izbiti, koji će idući premijer izgubiti vlast, koliki su razmjeri naoružavanja Srbije? Teško se sjetiti ijednog perioda moderne hrvatske povijesti u kojem se vanjska politika natkrilila toliko iznad unutarnje. U hrvatskoj javnosti, u medijima, među analitičarima sve ono što se događa u inozemstvu vjerojatno nikada nije imalo toliku važnost. Katkada se neki daleki događaji reflektiraju na situaciju u Hrvatskoj, primjerice zbog rata u Iranu porastu cijene goriva, a zbog Ukrajine (i Srbije) Hrvatska više troši na obranu ili se pak popravljaju odnosi s Budimpeštom, u kojoj se mijenja vlast. Katkada ti događaji nemaju veze s Hrvatskom. No očito je porasla njihova važnost.
Milanović i Plenković svijet vide drukčije, a to utječe i na birače
Izuzmemo li svjetske ratove, događaji u inozemstvu vjerojatno nikad u hrvatskoj povijesti nisu imali toliku važnost kao danas
Komentara 3
Galič u Kutaku za u &dbašiju ugasio komentare
Plenković svijet vidi više onako kako to vide i u Berlinu, dok Milanović svijet vidi više onako kako to vide u Moskvi. Pametnom dovoljno.
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Plenković sklapa saveze, a Cane osim Dodika nigdar ni nit mel sugovornika !