Predala se još jedna osoba zbog požara Vjesnikova nebodera?

Policiji se predala još jedna osoba koja se dovodi u vezu s požarom Vjesnikova nebodera, doznaje Jutarnji. Navodno je riječ o 18-godišnjem mladiću koji je trenutno pod policijskim nadzorom. Kako je Večernji list ranije danas pisao, drugi 18-godišnjak jutros je doveden na ispitivanje u zagrebačko tužiteljstvo. Naime, zagrebačka policija jučer je potvrdila kako je on uhićen.

"Od trenutka saznanja za požar u poslovnoj zgradi Vjesnika odnosno od samog početka policija je, uz osiguranje mjesta događaja i poduzimanja mjera radi sigurnosti građana, započela kriminalističko istraživanje. U početnoj fazi, kada govorimo o izvidima, od iznimne je važnosti žurno i neometano prikupiti obavijesti od svih osoba koje policiji mogu dati korisna saznanja o događaju, te je otegotna okolnost kada se informacije i saznanja javno objave. Naime, navedeno može otežati policijski posao te dovodi u rizik da informacije dođu i do osoba koje je potrebno obuhvatiti kriminalističkim istraživanjem, a za koje se doznalo upravo u toj početnoj fazi izvida. Potvrđujemo da je dosadašnjim kriminalističkim istraživanjem bilo obuhvaćeno nekoliko mlađih osoba, od kojih je jedna uhićena i nad njom se provodi kriminalističko istraživanje", istakla je u četvrtak Policijska uprava zagrebačka.

