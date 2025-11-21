Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 113
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
POD NADZOROM POLICIJE

Predala se još jedna osoba zbog požara Vjesnikova nebodera?

Nova najnovija fotografija
Foto: Večernji.hr
1/14
VL
Autor
Vecernji.hr
21.11.2025.
u 13:01

Navodno je riječ o 18-godišnjem mladiću

Policiji se predala još jedna osoba koja se dovodi u vezu s požarom Vjesnikova nebodera, doznaje Jutarnji. Navodno je riječ o 18-godišnjem mladiću koji je trenutno pod policijskim nadzorom. Kako je Večernji list ranije danas pisao, drugi 18-godišnjak jutros je doveden na ispitivanje u zagrebačko tužiteljstvo. Naime, zagrebačka policija jučer je potvrdila kako je on uhićen.  

"Od trenutka saznanja za požar u poslovnoj zgradi Vjesnika odnosno od samog početka policija je, uz osiguranje mjesta događaja i poduzimanja mjera radi sigurnosti građana, započela kriminalističko istraživanje. U početnoj fazi, kada govorimo o izvidima, od iznimne je važnosti žurno i neometano prikupiti obavijesti od svih osoba koje policiji mogu dati korisna saznanja o događaju, te je otegotna okolnost kada se informacije i saznanja javno objave. Naime, navedeno može otežati policijski posao te dovodi u rizik da informacije dođu i do osoba koje je potrebno obuhvatiti kriminalističkim istraživanjem, a za koje se doznalo upravo u toj početnoj fazi izvida. Potvrđujemo da je dosadašnjim kriminalističkim istraživanjem bilo obuhvaćeno nekoliko mlađih osoba, od kojih je jedna uhićena i nad njom se provodi kriminalističko istraživanje", istakla je u četvrtak Policijska uprava zagrebačka. 

FOTO Ovdje se radilo, zabavljalo, živjelo: Pogledajte fotografije iz najslavnijih dana Vjesnika
Nova najnovija fotografija
1/28
Osumnjičeni 18-godišnjak iznio obranu i zanijekao krivnju
Ključne riječi
policija požar Vjesnika

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Nove privremene prostorije USKOK-a
Premium sadržaj
ISTRAGA PROTIV 8 OSOBA I 8 TVRTKI

Grošića sumnjiče da je odobravao fiktivna plaćanja i izvlačenje novca iz Klinike, glavnu sestru da je dobila 55.890 eura, a Rodića i Domitrovića da su kupovali nekretnine

USKOK Grošića sumnjiči za zloporabe položaja i nezakonito pogodovanje koje je počinio od početka 2023. do 29. listopada 2025. prilikom adaptacije dnevne bolnice u Klinici za psihijatriju. Dosjetio se naime, s Rodićem, kako se sumnja, da se ti radovi, vrijedni oko dva milijuna eura, koji su trebali biti predmet jedinstvene javne nabave, rascjepkaju na 66 manjih pojedinačnih postupaka jednostavne nabave

Učitaj još

Kupnja