OGLASILI SE IZ MINISTARSTVA:

'Zgrada Vjesnika osigurana kao poslovna zgrada – nema nikakvih gubitaka u odšteti'

Zagreb: Vjesnikov neboder dva dana nakon požara, policijska istraga u tijeku
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Večernji.hr
21.11.2025.
u 12:46

Dodaju kako je zgrada Vjesnika u Croatia osiguranju osigurana više od deset godina, a polica se redovito obnavlja, posljednji put prije dva mjeseca

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine odlučno odbacuje medijske napise da je zgrada Vjesnika osigurana kao stambena te da bi zbog toga država mogla izgubiti milijune. Dodaju kako je zgrada Vjesnika u Croatia osiguranju osigurana više od deset godina, a polica se redovito obnavlja, posljednji put prije dva mjeseca.

Pojašnjavaju da je policu osiguranja ugovorio upravitelj zgrade, tvrtka BMD d.o.o. iz Sesveta, u ime svih suvlasnika zgrade Vjesnika i Croatia osiguranja. Polica se odnosi na cijeli kompleks Vjesnika – neboder, aneks i okolne zgrade ukupne površine 44.810,79 m2 – te pokriva i štetu nastalu požarom. U Ministarstvu naglašavaju da je osiguravatelj bio upoznat s time da je riječ o poslovnoj zgradi prilikom davanja ponude i određivanja visine premije. Ukazuju i na to da je ugovorenim iznosom osiguranja od 53.548.894,05 eura pokriven rizik od požara do iznosa 1.195 eura/m2, dok će se konačni iznos odštete odrediti nakon procjene oštećenja.

Ističu da nomenklatura u polici – gdje je navedeno da je riječ o “stambenoj” zgradi – ne mijenja činjenicu da je Vjesnik osiguran po istim uvjetima kao i druge poslovne zgrade u Zagrebu, budući da je ugovaratelj stanoupravitelj. Kod obnove osiguranja za 2025. godinu osigurana vrijednost povećana je s 7,5 na 53,5 milijuna eura jer je povećana i osigurana kvadratura. Navode i da je novom policom dodatno osiguran cijeli kompleks, uključujući dijelove koji ranije nisu bili obuhvaćeni. Povećan je i maksimalni iznos isplate odštete – s dotadašnjih 500 eura/m2 na 1.195 eura/m2.

Slijedom svega navedenoga, iz Ministarstva poručuju da za suvlasnike zgrade – među kojima je država većinski vlasnik s 64 posto udjela – nema gubitaka u odšteti jer je iznos osiguranja jasno definiran policom, a zgrada je osigurana kao poslovna. Tu informaciju potvrdila je i sama osiguravajuća kuća. Iz Croatia osiguranja rekli su da je šteta već prijavljena te poručuju da će isplatiti sve štete u pokriću, u skladu sa zakonskim rokovima, nakon završetka policijskog i stručnog očevida te utvrđivanja uzroka požara.

Ključne riječi
Zagreb požar Vjesnika Vjesnik

Komentara 1

Pogledaj Sve
TM
trade_mark
13:02 21.11.2025.

branko bačić torbarina nema komentara na to? niti nema komentara zašto zgrada propada zadnjih 30 godina? to je baš vjerodostojno, u skladu sa sloganom kriminalne organizacije. ostavku neće ponuditi?

Premium korisnici čitaju

Još iz kategorije

Kupnja