Pred Srbijom dugi policijski sat: 'Pod ključem' će biti dva i pol dana

Pred Srbijom je najduži policijski sat od kada je uvedeno izvanredno stanje. Građani Srbije će, kako piše Blic, 'pod ključem' biti dva i pol dana. Točnije od petka u 17 sati pa sve do ponedjeljka u 5 ujutro.

Vlada Srbije i oba krizna stožera odlučili su pooštriti mjere u socijalnom distanciranju jer su protekli vikendi pokazali da su subota i nedjelja dani kada je na ulicama, u parkovima i na izletištima poprilična gužva jer građani ne poštuju pozive da i izvan policijskog sata ostanu kod kuće. Dulji policijski sat prvo se planiralo uvesti za Beograd i Niš, dva žarišta koronavirusa, no na kraju je odlučeno da vrijedi za cijelu zemlju.

Za vrijeme policijskog sata neće raditi prodavaonice, pekare, apoteke i ostale uslužne djelatnosti. Građani će kupovinu moći obaviti danas do 15 sati, a za umirovljenike trgovine su bile otvorene od 4 sata ujutro pa do 7 sati. Tijekom policijskog sata na ulice smiju samo oni s posebnim dozvolama. Dozvole za kretanje mogu dobiti i obrtnici i poljoprivrednici koji moraju na njive i u voćnjake. Oni koji imaju kućne ljubimce moći će ih prošetati između 23 i 1 sat u noći te od 8 do 10 sati ujutro i to na 20 minuta, najdalje 200 metara od mjesta prebivališta.

>> Tema: Koronavirus