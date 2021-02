'Pravda se mora izboriti, nikome neće pasti u ruke'

Predsjednik udruge Franak Goran Aleksić odgovorio je na tri pitanja oko Ustavnog suda koji je odbio tužbe sedam banaka potvrdivši time ništetnost valutne klauzule u francima i promjenjive kamatne stope.

1. Nakon devet godina – pobijedili ste banke. Ustavni sud odbio je tužbe sedam banaka potvrdivši time ništetnost valutne klauzule u francima i promjenjive kamatne stope. Kako se osjećate nakon te dugotrajne bitke?

Pobjednički, sretno, ponosno i zadovoljno. I naši članovi su presretni. I što je najvažnije, zahvaljujući velikoj medijskoj prezentaciji toga događaja mnogi koji su dosad bili neosviješteni javljaju se udruzi Franak pitajući što im je sad činiti. Svakodnevno se javi po 500-600 potencijalno novih članova udruge.

2. Što vam znači cijela ta priča koja je bila i mučna i neizvjesna, ali je ipak sretno završila?

Često govorim ljudima da se za pravdu moraju izboriti, da ona neće pasti nikome u ruke. I evo, to se u ovih devet godina dokazalo i pokazalo točnim. Upornošću, argumentima, dosljednošću te strogim držanjem hrvatskih prava i prava EU izborili smo kolektivnu pobjedu. Moja poruka svima koji imaju određeni sustavni problem bila bi da se udruže, organiziraju i najboljima među sobom daju povjerenje da ih vode do cilja. Na takav način mogu se riješiti mnogi problemi u Hrvatskoj. A kada je riječ o solidarnosti, možemo reći da se ovdje solidarnost očituje u plaćanju članarina jer bez uplata članarina ne bi bilo moguće financijski izdržati sudski postupak, održati veliki prosvjed i plaćati troškove ureda udruge Franak u Zagrebu. Samo ću napomenuti da su troškovi sudskog postupka za udrugu Franak bili veći od 300.000 kuna. Sve su to platili članovi.

3. Bili ste i zastupnik. Gdje ste sad, nedostaje li vam Sabor i je li s politikom gotovo?

Vratio sam se na posao u HŽ Infrastrukturu i radim na poslovima izrade prometnih propisa. Nisam nikada bio političar i u Saboru sam na politički način provodio aktivizam. Ne nedostaje mi Sabor koliko mi nedostaje vremena da se potpuno posvetim borbi za ostvarenje konačnih ciljeva za oštećene potrošače. Nažalost, unatoč tome što ono čime sam se bavio donosi korist za 125.000 obitelji u Hrvatskoj, na izborima sam dobio samo 700 glasova. I sad bih citirao jednoga svoga kolegu koji je jednom rekao da nije važno koliko i kako se nešto radi, nego kako se posao opjeva. Ipak, ne isključujem da će se SNAGA sa svojim predstavnicima ponovno kandidirati na nekim budućim listama, no tek ćemo vidjeti s kim i na koji ćemo način tu političku suradnju ostvariti.