Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 92
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
PROGUTALA GA VATRA

Poznato zašto se požar tako brzo proširio Vjesnikovim neboderom

Zagreb: Ponovno je planuo požar na Vjesnikovoj zgradi
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
19.11.2025.
u 12:15

Očekuje se detaljnija procjena stanja konstrukcije, nakon koje će biti donesena odluka: obnova ili rušenje

Kvar protupožarnog sustava omogućio je brzo širenje požara u neboderu Vjesnika, javlja HRT. Očekuje se detaljnija procjena stanja konstrukcije, nakon koje će biti donesena odluka: obnova ili rušenje. Prema prvim procjenama, rušenje je izglednija opcija. 

Zamjenik zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba Tomislav Resman opisao je koliko je gašenje požara u Vjesnikovu neboderu bilo teško i rizično za vatrogasce koji su cijelu noć nadzirali objekt.

Resman je rekao da su tijekom noći zabilježena četiri nova izdimljavanja, koja su gasili izvana pomoću autoljestava jer ulazak u zgradu zbog narušene statike nije bio dopušten.

– Najgori dio dana? Pa cijeli dan mi je bio koma, zato što sam stvarno bio zabrinut za svoje ljude. Srećom, nismo imali ni ozljedu. Bila je samo jedna mala, lakša ozljeda, ali stvarno je bilo izuzetno zahtjevno, rekao je Resman.

Vatrogasci razbijaju stakla kako bi mogli gasiti vatru
Ključne riječi
Vjesnik požar Vjesnika

Komentara 14

Pogledaj Sve
Avatar rubinet
rubinet
12:24 19.11.2025.

Kvar protupožarnog sustava izazvao je požar. A trebao se boriti kontra kako samo ime govori: protu-požarni.Čudno.Vrlo čudno.

LL
lijepa_li si
12:53 19.11.2025.

kod nas vrište naslovi, brutalno, skandalozno..kad se dva susjeda pomlate zbog žuje. pojavi se 16 teorija urote i fašizacije i ekstremizma zbog 3 slova na nekoj banderi! izgori jedna od prepoznatljivijih zgrada u zagrebu, na dan sjećanja i imamo mukk teoretičara, stručnjaka, eksperata.. evociraju nam se uspomene društveno političkih radnika iz ,, najboljeg,, kolektiva? i sad ovo stupidno objašnjenje uzroka požara.. kao nekad, pr.anje u mozak!

Avatar Heisenberg
Heisenberg
12:59 19.11.2025.

Požar je nesumnjivo podmetnut s ciljem oslobađanja prostora za novogradnju. Dosta naivnosti i hlebinske škole.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja