FOTO Ovdje se radilo, zabavljalo, živjelo: Pogledajte fotografije iz najslavnijih dana Vjesnika
Ovdje se radilo, donosile su se važne odluke, smijalo se i zabavljalo. Živjelo. U Vjesnikovu neboderu mnogi su proveli godine, desetljeća, pa i cijeli radni vijek. Teško tim radnicima pada pogled na ogoljenu i izgorjelu zgradu Vjesnikova nebodera. Požar koji je planuo u ponedjeljak navečer proširio se po cijeloj zgradi i gutao je cijelu noć i dobar dio jučerašnjeg dana. I danas se iz nje dimi, vatrogasci su na terenu, razbijaju stakla kako bi mogli gasiti izvana. Unutra je opasno ulaziti. Statičari tek trebaju procijeniti je li zgrada za rušenje.
Vjesnikov neboder nekad je bio pun života. Ponos Zagreba, jedan od najmodernijih u Europi. Dovršen 1972. Bio je epicentar novinarstva tadašnje države. U njemu su se tiskali Vjesnik, Večernji list, Sportske novosti, Studio, Start, Arena, Svijeta, Vikend...
Mi smo zavirili u bogatu arhivu Večernjeg lista i otkrili fotografije koje otkrivaju život koji vrvi u prostorijama nebodera. Radnice koje sortiraju tisuće i tisuće primjeraka novina, djelatnici koji na tiskarskom stroju čekaju prve primjerke, postavljanje prepoznatljivih natpisa na vrhu zgrade, novinari koji žurno tipkaju, uvođenje računala, novinarske škole, dodjele jubilarnih nagrada, brojni posjeti - od francuskih sindikata do djece iz Alžira...