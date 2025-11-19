FOTO Ovdje se radilo, zabavljalo, živjelo: Pogledajte fotografije iz najslavnijih dana Vjesnika

Ovdje se radilo, donosile su se važne odluke, smijalo se i zabavljalo. Živjelo. U Vjesnikovu neboderu mnogi su proveli godine, desetljeća, pa i cijeli radni vijek. Teško tim radnicima pada pogled na ogoljenu i izgorjelu zgradu Vjesnikova nebodera. Požar koji je planuo u ponedjeljak navečer proširio se po cijeloj zgradi i gutao je cijelu noć i dobar dio jučerašnjeg dana. I danas se iz nje dimi, vatrogasci su na terenu, razbijaju stakla kako bi mogli gasiti izvana. Unutra je opasno ulaziti. Statičari tek trebaju procijeniti je li zgrada za rušenje. 
Foto: Večernji list
Vjesnikov neboder nekad je bio pun života. Ponos Zagreba, jedan od najmodernijih u Europi. Dovršen 1972. Bio je epicentar novinarstva tadašnje države. U njemu su se tiskali Vjesnik, Večernji list, Sportske novosti, Studio, Start, Arena, Svijeta, Vikend...
Foto: Večernji list
Mi smo zavirili u bogatu arhivu Večernjeg lista i otkrili fotografije koje otkrivaju život koji vrvi u prostorijama nebodera. Radnice koje sortiraju tisuće i tisuće primjeraka novina, djelatnici koji na tiskarskom stroju čekaju prve primjerke, postavljanje prepoznatljivih natpisa na vrhu zgrade, novinari koji žurno tipkaju, uvođenje računala, novinarske škole, dodjele jubilarnih nagrada, brojni posjeti - od francuskih sindikata do djece iz Alžira...
Foto: Večernji list
Sve to snimili su fotoreporteri tijekom desetljeća.. Kako je to izgledalo u Vjesnikovu neboderu u njegovim najslavnijim danima, provjerite u našoj galeriji.
Foto: Večernji list
Školarci u pogonima
Foto: Večernji list
Remitenda
Foto: Večernji list
Montaža nove telefonske centrale
Foto: Večernji list
Foto: Večernji list
Foto: Večernji list
Posjet sindikata Francuske
Foto: Večernji list
Foto: Jole Obrenović
Foto: Večernji list
Djeca iz Alžira u posjetu Vjesniku
Foto: Drago Lipić
Foto: Večernji list
Foto: Pavao Cajzek
Foto: Večernji list
Foto: Večernji list
Novinarska škola...
Foto: Večernji list
Foto: Večernji list
Foto: Večernji list
Kompjuterizacija
Foto: Jole Obrenović/Večernji list
Izgradnja nebodera
Foto: Večernji list
Foto: Večernji list
Foto: Večernji list
Foto: Večernji list
Foto: Večernji list
Foto: Večernji list
Otvorenje...
Foto: Večernji list
