OSTAO SAMO KOSTUR

FOTO Zavirite u vremensku kapsulu: Ovako su izgledali hodnici Vjesnika prije strašnog požara

VL
"Vjesnikovim hodnicima… Ak nikad niste bili unutar zgrade Vjesnika, evo kak su zgledali hodnici", stoji u statusu koji je jučer postao viralan

Iz Vjesnikova nebodera koji je jučer stradao u velikom požaru i danas se dimi. Vatrogasci su i drugi dan za redom na terenu. Statičari trebaju procijeniti što će biti za zgradom, hoće li morati u rušenje. Požar jednog od najprepoznatljivijih simbola Zagreba šokirao je većinu Zagrepčana, naročito one koje su godinama, pa i desetljećima radili u poznatoj zgradi. Mnogi jučer i danas dijele uspomene na vrijeme provedeno u Vjesnikovu neboderu. Na popularnoj Instagram stranici "Zagreb Facts", posvećenoj pričama i zanimljivostima iz metropole, objavljena je serija fotografija koje prikazuju unutrašnjost Vjesnika prije požara, njegove duge, i napuštene hodnike.

"Vjesnikovim hodnicima… Ak nikad niste bili unutar zgrade Vjesnika, evo kak su zgledali hodnici", stoji u statusu koji je jučer postao viralan. Fotografije, koje potpisuje "Liminal Spaces/Reddit", prikazuju prizore duge, beskrajne, socijalistički uređene hodnike, linoleum na podu i neonska svjetla. Jedna fotografija prikazuje stari plavi sat koji visi sa stropa, zaustavljen u vremenu. Druga prikazuje ulazni hol s ogromnom crno-bijelom fotografijom samog nebodera iz njegovih slavnih dana, kada je bio simbol moći, napretka i informiranja.  

Ispod objave su se odmah počeli nizati komentari prepuni emocija. "Vremenska kapsula", napisao je jedan korisnik. Drugi su podijelili osobna sjećanja o životu koji je nekoć vrvio tim hodnicima. "Tu di je čuka predzadnja i zadnja fotka sam nekad davno trčao moliti da se nešto ispravi prije tiskanja i odobrio stranicu Vjesnika", napisao je jedan od pratitelja.

U večernjim satima 17. studenog, vatra je buknula u zgradi i brzo se proširila katovima. Srećom, u požaru nije bilo ljudskih žrtava, no materijalna šteta je ogromna, a zgrada je, prema prvim informacijama, gotovo u potpunosti uništena. Uzrok požara još uvijek je nepoznat i predmet je istrage. Zgrada je godinama bila zapuštena i poluprazna.

