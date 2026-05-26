Izvučen Eurojackpot vrijedan 120 milijuna eura! Evo gdje odlazi golemi dobitak

Večerašnje izvlačenje igre Eurojackpot donijelo je ogroman dobitak sretnom igraču u Češkoj koji je osvojio čak 120 milijuna eura.

Kako je priopćila Hrvatska lutrija, u 42. kolu igre Eurojackpot izvučeni su brojevi 5, 11, 23, 33, 42 te dodatni brojevi 10 i 12. Upravo je ta kombinacija jednom igraču iz Češke donijela glavni dobitak 5+2 vrijedan nevjerojatnih 120.000.000 eura. Riječ je o jednom od najvećih mogućih dobitaka u ovoj popularnoj europskoj lutrijskoj igri koja redovito privlači milijune igrača diljem Europe.

Novo izvlačenje Eurojackpota održat će se u petak, 29. svibnja 2026. godine, a igrače ponovno očekuje vrijedan fond. Glavni dobitak u sljedećem kolu iznosit će 10 milijuna eura. Eurojackpot se igra u više europskih zemalja, a igrači biraju pet glavnih brojeva i dva dodatna broja. Za osvajanje glavnog dobitka potrebno je pogoditi svih sedam izvučenih brojeva.