TRAŽE POMOĆ GRAĐANA

Zadarska policija traga za ovim muškarcem, prepoznajete li ga?

Večernji.hr
26.05.2026.
u 16:19

Policija traži muškarca s fotografije zbog oštećenja imovine u NP Paklenica

Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje zbog kaznenog djela oštećenja tuđe stvari počinjenog tijekom travnja 2026. godine na području Nacionalni park Paklenica. Kako je priopćila policija, riječ je o kaznenom djelu iz članka 235. stavka 1. Kaznenog zakona, a u sklopu istrage objavljena je fotografija muškarca koji se dovodi u vezu s događajem.

Iz policije pozivaju građane koji imaju bilo kakve informacije o identitetu muškarca s fotografije da se jave na broj 192 ili osobno u najbližu policijsku postaju. Informacije se mogu dostaviti i putem e-mail adrese zadarska@policija.hr, a dojave je moguće poslati i anonimno. Policija nastavlja kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja.
Ayatollah o' Rock 'n' Rollah
Ayatollah o' Rock ’n’ Rollah
17:07 26.05.2026.

Šta piše? SF SN? Bacite ga s Paklenice u ponor.

horuk
16:53 26.05.2026.

Super da su ga slikali. Nadam se sa će objaviti tko je ovaj vandal.

