Zadarska policija traga za ovim muškarcem, prepoznajete li ga?

Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje zbog kaznenog djela oštećenja tuđe stvari počinjenog tijekom travnja 2026. godine na području Nacionalni park Paklenica. Kako je priopćila policija, riječ je o kaznenom djelu iz članka 235. stavka 1. Kaznenog zakona, a u sklopu istrage objavljena je fotografija muškarca koji se dovodi u vezu s događajem.

Iz policije pozivaju građane koji imaju bilo kakve informacije o identitetu muškarca s fotografije da se jave na broj 192 ili osobno u najbližu policijsku postaju. Informacije se mogu dostaviti i putem e-mail adrese zadarska@policija.hr, a dojave je moguće poslati i anonimno. Policija nastavlja kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja.