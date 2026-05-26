MOL IZGUBIO ARBITRAŽU

Šušnjar: Vrijeme je da se suvlasnici INA-e usmjere na ono što je doista važno

Dubrovnik: Ministar Ante Šušnjar na konferenciji za medije o temi naknade za priključenje na električnu energiju
1/3
26.05.2026.
u 20:06

“Tribunal je u cijelosti odbio tužbu MOL-a", naveli su iz DORH-a.

MOL je izgubio arbitražu koju je pokrenuo protiv Republike Hrvatske, izvijestio je u utorak ministar gospodarstva Ante Šušnjar na društvenoj mreži X te čestitao DORH-u na kvalitetno vođenom procesu i zaštiti hrvatskih interesa.

"Čestitam DORH-u na kvalitetno vođenom procesu i zaštiti hrvatskih interesa. Vrijeme je da se suvlasnici INA-e usmjere na ono što je doista važno – razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti", napisao je ministar u svojoj objavi na X-u. Dodao je i da je ovo prilika da suvlasnici INA-e sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske (DORH) nešto ranije objavilo je da je današnjim pravorijekom arbitražni tribunal u cijelosti odbio tužbeni zahtjev MOL-a protiv Republike Hrvatske, kao i bilo koji drugi tužbeni zahtjev te naložio MOL-u platiti tuženoj Republici Hrvatskoj troškove tribunala i administrativne troškove postupka u iznosu 775.000 eura s kamatom.

"Riječ je o tužbenom zahtjevu koji je MOL kao tužitelj izvorno postavio u ICSID investicijskoj arbitraži u kojoj je u srpnju 2022. donesen arbitražni pravorijek. Tim je pravorijekom MOL upućen da u trgovačkoj arbitraži ostvaruje svoj tužbeni zahtjev zbog navodne povrede Ugovora o plinskom poslovanju i Prve izmjene ugovora o plinskom poslovanju, a radi isplate naknade štete. Stoga je MOL 2023. godine pokrenuo trgovačku arbitražu protiv Republike Hrvatske. Tijekom postupka MOL je tvrdio da je Republika Hrvatska povrijedila Ugovor o plinskom poslovanju i Prvu izmjenu ugovora o plinskom poslovanju i tražio naknadu štete u iznosu 36.152.485,00 eura odnosno alternativo naknadu štete za INU u iznosu 91.121.742,00 eura. Tribunal je u cijelosti odbio tužbu MOL-a", naveli su iz DORH-a.
DORH MOL INA Ante Šušnjar

