Incident u Zagrebu: Muškarac skakao po automobilima usred raskrižja, građani ga svladali

Drama na prometnom raskrižju u Novom Zagrebu uznemirila je građane u utorak oko podneva, nakon što je muškarac svojim ponašanjem nakratko zaustavio promet i izazvao kaotične scene pred brojnim vozačima i prolaznicima. Snimke događaja ubrzo su se proširile društvenim mrežama. Incident se dogodio na raskrižju Avenije Većeslava Holjevca te ulica Damira Tomljanovića i Joszefa Antalla.

Prema snimkama koje kruže internetom, mlađi muškarac iznenada je istrčao na prometnicu i dijagonalno pretrčao između vozila u pokretu. U jednom trenutku skočio je na automobil i popeo se na njegov krov. Nakon toga iz vozila je izašao vozač, dok mu je muškarac vidno uznemiren nešto govorio. Potom je pokušao skočiti na drugi automobil, no nije uspio te je pao na kolnik.

Nedugo zatim ponovno je ustao i zaletio se prema trećem vozilu, odbio od njega i završio na cesti pred zatečenim vozačima i prolaznicima. Ubrzo je nekoliko građana reagiralo, svladalo ga i odvelo na obližnji travnjak do dolaska službi. Iz zagrebačke policije za Dnevnik.hr potvrdili su kako su oko 12:15 zaprimili više dojava građana o muškarcu koji oštećuje vozila. "Policija ga je savladala i djelatnici Hitne pomoći su ga pregledali pa je prevezen u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu", poručili su iz policije.