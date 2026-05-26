Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 215
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BAJRAMSKA ČESTITKA

Andrej Plenković čestitao Kurban-bajram

Croatian Prime Minister Andrej Plenkovic speaks during a press conference in Ohrid
Foto: OGNEN TEOFILOVSKI/REUTERS
1/3
VL
Autor
Nataša Kota/Hina
26.05.2026.
u 19:56

“Želim od srca da vam bajramski dani budu ispunjeni mirom, blagostanjem i dobrim zdravljem. Bajram Šerif Mubarek Olsun!”

Predsjednik Vlade Andrej Plenković uputio je čestitku predsjedniku Mešihata Islamske vjerske zajednice u Hrvatskoj muftiji Azizu efendiji Hasanoviću i svim građankama i građanima islamske vjeroispovijesti u povodu blagdana Kurban-bajrama.

„U ime Vlade i osobno Vama i svim muslimanskim vjernicima upućujem iskrene čestitke u povodu jednog od najznačajnijih islamskih blagdana - Kurban-bajrama, sa željom da ga provedete u društvu svojih obitelji i bližnjih. Neka vam ovaj veliki praznik žrtve i hodočašća bude nadahnuće u svakodnevnom životu, ali i podsjetnik na trajne i neprolazne vrijednosti solidarnosti, međusobnog uvažavanja i razumijevanja. Hrvatska se ponosi svojim bogatstvom različitosti i suživota, a Islamska zajednica kontinuirano pridonosi izgradnji tolerantnog i otvorenog društva.

Želim od srca da vam bajramski dani budu ispunjeni mirom, blagostanjem i dobrim zdravljem. Bajram Šerif Mubarek Olsun!”
FOTO Hod za život u dva hrvatska grada. Pogledajte dobro raspoloženu Željku Markić i glavne poruke
Croatian Prime Minister Andrej Plenkovic speaks during a press conference in Ohrid
1/55
Ključne riječi
Kurban-bajram Andrej Plenković Muslimani

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!