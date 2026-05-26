Jandroković iz Vatikana poslao poruku: Zapadu danas nedostaju kršćanske vrijednosti

Zapadu danas nedostaju kršćanske vrijednosti, rekao je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u utorak u Rimu, na početku trodnevnog posjeta Vatikanu u sklopu kojeg će se sastati s papom Lavom XIV. "Živimo u slobodnoj zemlji koja štiti svoje građane, ali i promiče kršćanske vrijednosti koje danas jako nedostaju na zapadu. Europska unija jest zajednica zemalja u kojima se živi najsigurnije i standard je na visokoj razini, ali postoji problem u vrijednosnom smislu", izjavio je Jandroković u govoru u crkvi sv. Jeronima u Rimu.

Gordan Jandroković uoči susreta s papom Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Gura se individualno pravo, pravo svakog čovjeka, pritom kršeći prava onih koji drugačije misle. Materijalno je vrlo često ispred duhovnog, a isto tako se kao vrijednost nameće konzumerizam", dodao je. Takav svijet ne može osigurati slobodu i dostojanstvo čovjeka, nastavio je Jandroković koji je ipak nada da će "povijesni vihori ipak iznjedriti Europu temeljenu na kršćanskim vrijednostima, koja će poštovati dostojanstvo svakog čovjeka i osigurati mir i slobodu na našem kontinentu".

Jandroković je ustvrdio da "sugovornici sa zapada" često znaju predbaciti Hrvatskoj da je hrvatski narod "previše povezan s Crkvom i da je u našem životu prevelika uloga Crkve". "Ali ti ljudi ne poznaju našu povijest. Da nije bilo Katoličke Crkve, pitanje je bi li Hrvati uopće opstali", rekao je.

Jandroković je govorio uoči koncerta u povodu obilježavanja Dana državnosti, rekavši da je 30. svibnja 1990., konstituiranjem prvog demokratski izabranog Hrvatskog sabora, hrvatski narod odabrao put ka slobodi, samostalnosti i neovisnosti. "Isto tako, hrvatski narod je poslao poruku da ne želi više živjeti u komunističkom totalitarizmu, nego se opredijelio za demokraciju, tržišno gospodarstvo, vladavinu prava, ljudskih prava, sve vrste sloboda koje 45 godina nismo kao narod mogli imati", naglasio je.

Predsjednik Sabora će se u srijedu sastati s papom Lavom XIV. i s vatikanskim državnim tajnikom Pietrom Parolinom a u četvrtak s Paulom Richardom Gallagherom, tajnikom za odnose s državama i međunarodnim organizacijama. Najavio je da će ih upoznati s politikama vlade i željama hrvatskog naroda, ukjučujući i to da papa posjeti Hrvatsku.

"Važna tema će biti i položaj Hrvata koji žive u Bosni i Hercegovini. Jako nam je važno da ostanu u BiH, da budu zaista tretirani kao jednakopravni, konstitutivni naroda kao ostala dva naroda, da imaju pravo odabira svojih legitimnih predstavnika", rekao je Jandroković. Također je istaknuo da će pokušati pojasniti smisao BiH kao države jer primjećuje "da je sve teže i teže to objasniti novim političarima koji se ne sjećaju ni Daytona ni svega onoga što mu je prethodilo".

Jandroković je novinarima uoči koncerta rekao da Hrvatska poštuje rad pape Lava. "Njegove poruke mira, dijaloga, međusobnog uvažavanja i tolerancije, kršćanskog zajedništva, to je sve ono što svijetu danas nedostaje", rekao je Jandroković, ističući da se za isto zalaže i Hrvatska. Predsjednik Sabora će se kasnije u utorak sastati s hrvatskom zajednicom u Italiji.