Penavino povjerenstvo samo je još jedna u nizu uvreda žrtvama čije se kosti melju i mijese u slatki kolač vlasti

Koliko točno ima aktivnih povjerenstava i vijeća koja je osnovala Vlada Republike Hrvatske? Na to je pitanje gotovo nemoguće dobiti precizan i jedinstven odgovor. Uređen, pregledan i javno dostupan registar takvih tijela ne postoji. Kad bi mi baš bilo stalo da im saznam točan broj, trebao bih pretražiti sve službene odluke Vlade objavljene u Narodnim novinama ili na internetskim stranicama resornih ministarstava. Ne vjerujem da bi i sama Vlada, kada bi joj bilo stalo do toga da nekome odgovori na takvo pitanje, bila u stanju doći do točnog broja povjerenstava i vijeća koja je osnovala i pregleda koja su od njih aktivna, a koja nisu.