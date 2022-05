Poznati PR-ovac o Puljkovoj kampanji: 'Ne razumijem ovaj potez, ovo mu je veliki minus'

Ugledni stručnjak za politički marketing Jerko Trogrlić komentirao je najnoviji potez kandidata za gradonačelnika Splita Puljka. Naime, Puljak je zajedno sa svojim timom otišao danas u Zagreb gdje je održao konferenciju za medije.

Status prenosimo u cijelosti.

- Prvi put da baš ne razumijem potez tima koji vodi kampanju Ivici Puljku. Na dan kad Đogaš predstavlja kampanju u Splitu, pred prijateljima, obitelji, poznanicima i to sa kampanjom Split prvi i jedini, on mu sjeda na volej i to radi na praznom Markovu trgu uz suradnike i Daliju Orešković koja sa Splitom ima ko ja sa sibirskim tigrovima. Izvrsno su do sad strateški slagali stvari, ovo je po meni prvi veliki minus - navodi.

Mnogima je za ovo zapelo i to što Puljak na svojim materijalima koristi i slogan 'Za Split' i 'Za Puljka', te podsjećaju da je sličnu poruku koristio Filipović kad se kandidirao za gradonačelnika Zagreba te HDZ-ov Tomislav Karamarko kad je koristio u kampanji za parlamentarne izbore 'Za Hrvatsku'.

Implementacija na nacionalnoj razini

Kandidat Centra za gradonačelnika Splita na prijevremenim izborima Ivica Puljak poručio je u nedjelju s trga Sv. Marka da će građani drugog najvećeg hrvatskog grada uskoro birati između dva potpuno suprotna modela upravljanja gradom, između reda i nereda.

''Naš model je model reda, model javnih interesa, javnih natječaja i borbe za opće javno dobro. S druge je strane model HDZ-a, a to je model klijentelizma, korupcije, borbe za uske stranačke interese i podjele gradskih firmi'', rekao je Puljak na konferenciji za medije.

Na njoj se pojavio zajedno s kandidatima za dogradonačelnika Bojanom Ivoševićem i Antoniom Kuzmanićem u majici sa sloganom ''Split: glavni grad promjena''. Na konferenciji je bila i saborska zastupnica Dalija Orešković.

Puljak je kazao da su koalicijski partneri Centra tražili direktorska mjesta gradskih poduzeća. 'Upravo smo zbog toga izbacili SDP iz koalicije. Ostali partneri su bili korektni, oni su predstavnici nove politike, a ne one stare politike koju zanima samo podjela plijena'.'

Gradonačelnik Splita u ostavci očekuje da će stranke koje se zalažu za politiku reda i javnih interesa imati većinu u novom sazivu Gradskog vijeća.

Nakon prošlogodišnjih redovnih izbora većinu u vijeću držali su još i Most te Pametno za Split i Dalmaciju.Promjene koje su implementirali u Splitu stranka Centar želi uvesti i na nacionalnoj razini. Puljak dodaje da Vlada ne može ucjenjivati grad Split nudeći mu pomoć i suradnju samo ako pobijedi HDZ-o kandidat.