Poznati hrvatski fizičar: 'Tamna tvar i tamna energija dva su najveća misterija u fizici'

Saša Ceci, hrvatski znanstvenik i fizičar zaposlen na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu javnosti je najpoznatiji po svom radu na popularizaciji znanosti, nastupima u medijima i pisanju kolumni te knjiga kojima znanstvene teme približava široj publici. Bavi se teorijskom fizikom, posebice istraživanjima povezanima s česticama i fundamentalnim interakcijama. Poznat je po svojoj duhovitosti i sposobnosti da složene znanstvene teme objasni jednostavno i razumljivo te po ležernom, ironičnom i ponekad provokativnom stilu koji koristi kako bi približio znanost i potaknuo kritičko razmišljanje.
PREZGODAN PAR!
FOTO Evo koga ljubi naša misica kojoj predviđaju pobjedu na izboru za najljepšu ženu svijeta
Ovi znakovi neće znati što ih je snašlo!
Danas će nam se pojaviti najjači puni Mjesec godine i ovim horoskopskim znakovima napraviti totalni kaos od života
nove slike
FOTO Maja Šuput i Šime iz 'Gospodina Savršenog' opet snimljeni zajedno, evo gdje su bili ovaj put
Ne smijete ignorirati!