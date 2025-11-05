Poznati hrvatski fizičar: 'Tamna tvar i tamna energija dva su najveća misterija u fizici'

Saša Ceci, hrvatski znanstvenik i fizičar zaposlen na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu javnosti je najpoznatiji po svom radu na popularizaciji znanosti, nastupima u medijima i pisanju kolumni te knjiga kojima znanstvene teme približava široj publici. Bavi se teorijskom fizikom, posebice istraživanjima povezanima s česticama i fundamentalnim interakcijama. Poznat je po svojoj duhovitosti i sposobnosti da složene znanstvene teme objasni jednostavno i razumljivo te po ležernom, ironičnom i ponekad provokativnom stilu koji koristi kako bi približio znanost i potaknuo kritičko razmišljanje.