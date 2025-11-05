Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 178
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
INTERVJU: SAŠA CECI

Poznati hrvatski fizičar: 'Tamna tvar i tamna energija dva su najveća misterija u fizici'

Autor
Vedran Balen
05.11.2025.
u 17:15

Hrvatski znanstvenik i fizičar govori o tamnoj tvari, istraživanjima svemira i ulozi znanstvenika

Saša Ceci, hrvatski znanstvenik i fizičar zaposlen na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu javnosti je najpoznatiji po svom radu na popularizaciji znanosti, nastupima u medijima i pisanju kolumni te knjiga kojima znanstvene teme približava široj publici. Bavi se teorijskom fizikom, posebice istraživanjima povezanima s česticama i fundamentalnim interakcijama. Poznat je po svojoj duhovitosti i sposobnosti da složene znanstvene teme objasni jednostavno i razumljivo te po ležernom, ironičnom i ponekad provokativnom stilu koji koristi kako bi približio znanost i potaknuo kritičko razmišljanje.

Ključne riječi
znanost intervju svemir hrvatski znanstvenik Saša Ceci

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja