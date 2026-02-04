Znanstvenici: Ultra-prerađenu hranu trebalo bi tretirati poput cigareta

Ultra-prerađena hrana (UPF) ima više sličnosti s cigaretama nego s voćem i povrćem te bi je trebalo znatno strože regulirati, zaključuje novo znanstveno istraživanje američkih sveučilišta Harvard, Michigan i Duke, prenosi Guardian. Prema studiji, postoje jasne sličnosti u proizvodnim procesima ultra-prerađene hrane i cigareta, kao i u nastojanjima proizvođača da optimiziraju "doze" proizvoda i brzinu njihova djelovanja na centre nagrađivanja u ljudskom organizmu. Istraživači upozoravaju da su i ultra-prerađena hrana i duhanski proizvodi osmišljeni kako bi poticali ovisnost i povećavali potrošnju, što dovodi do ozbiljnih i raširenih zdravstvenih posljedica. UPF obuhvaća industrijski proizvedene proizvode poput gaziranih pića, grickalica, keksa i čipsa, koji često sadrže emulgatore, umjetne boje i arome.

Autori navode da proizvođači optimiziraju sastav i "doziranje" tih proizvoda kako bi brzo djelovali na centre nagrađivanja u mozgu, slično kao kod cigareta. Posebno upozoravaju na marketinške tvrdnje poput "bez šećera" ili "s malo masti", koje smatraju oblikom "zdravstvenog uljepšavanja" i preprekom učinkovitijoj regulaciji. Jedna od autorica, psihologinja Ashley Gearhardt, ističe da mnogi ljudi opisuju odnos prema ultra-prerađenoj hrani kao ovisnost usporedivu s pušenjem. Iako je hrana nužna za život, za razliku od duhana, istraživači naglašavaju da je zbog sveprisutnosti UPF-a još teže izbjeći njihove negativne učinke. Studija predlaže primjenu mjera poznatih iz kontrole duhana, poput ograničenja marketinga i veće odgovornosti industrije, uz upozorenje da bez javnozdravstvenih intervencija pritisak na zdravstvene sustave nastavlja rasti.