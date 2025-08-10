Naši Portali
OČEVID U TIJEKU

Poznati detalji tragedije na jugu Hrvatske: Mrtvo novorođenče dovezeno u bolnicu

VL
Autor
Večernji.hr
10.08.2025.
u 17:59

Trenutno se prikupljaju sve relevantne činjenice, a obdukcija tijela u tijeku je kako bi se utvrdio uzrok smrti

Jutros je Hrvatsku potresla vijest o tragičnom događaju koji se odvio na jugu zemlje. U mjestu Rogotin pokraj Ploča noćas je pronađena mrtva beba. Kako smo i ranije pisali, policijski službenici provode izvide vezane uz ovaj tragični događaj. "Policijski službenici provode izvide vezane uz događaj u kojem je pronađeno mrtvorođenče", potvrdila je PU dubrovačko-neretvanska. Više informacija zasad nisu objavili zbog iznimne osjetljivosti slučaja i zaštite privatnosti obitelji. Trenutno se prikupljaju sve relevantne činjenice, a obdukcija tijela u tijeku je kako bi se utvrdio uzrok smrti.

Prema novijim informacijama koje piše 24sata, beživotno tijelo novorođenčeta u nedjelju oko 4 sata ujutro dovezeno je u Opću bolnicu Dubrovnik. Državno odvjetništvo odmah je naložilo provođenje obdukcije kako bi se jasno utvrdio uzrok smrti.  Mještani Rogotina kažu kako nisu ni znali da je majka, koja nije bila prva trudnoća, ponovno očekivala dijete.

Ova tužna vijest sve ih je duboko potresla i šokirala. Neslužbene informacije govore kako je porod, prema svemu sudeći, obavljen kod kuće, što na tom području nije neuobičajeno. Naime, u dubrovačko-neretvanskoj županiji nekoliko žena godišnje rodi same kod kuće, a liječničku pomoć potraže tek ako se tijekom poroda ili nakon njega pojave komplikacije.

Podsjetimo, prije nešto više od mjesec dana javnost je potresao sličan slučaj s istog područja. Strana radnica sama se porodila na Korčuli i ostavila novorođenče u košari pokraj kuće. Dijete je tada helikopterom prevezeno u Klinički bolnički centar Split, dok je majka prebačena u Opću bolnicu Dubrovnik. Srećom, dijete je rođeno zdravo i primilo je svu potrebnu liječničku pomoć. Ipak, protiv majke je podnijeta kaznena prijava zbog napuštanja djeteta, za što je predviđena kazna do tri godine zatvora.

mrtva beba rogotin tragedija

CA
cactus
19:53 10.08.2025.

nije istina da se nije znalo da je trudna, svi su znali, i vidili

