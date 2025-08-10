Naši Portali
SVE SLUŽBE NA TERENU

Užas na jugu zemlje: Pronađena mrtva beba

Najnovija vijest
VL
Autor
Ana Trgovac
10.08.2025.
u 13:20

Na teren su izašle žurne službe i napravile očevid

U mjestu Rogotin pokraj Ploča noćas je pronađena mrtva beba. "Policijski službenici provode izvide vezane uz događaj u kojem je pronađeno mrtvorođenče", javila je PU dubrovačko-neretvanska. Više informacija ne odaju, s obzirom na iznimnu osjetljivost slučaja i zaštitu privatnosti obitelji. Još prikupljaju sve relevantne činjenice.

Trenutačno se provodi obdukcija tijela koja će dati jasniju sliku o uzroku smrti.

Ključne riječi
rogotin mrtva beba

Komentara 6

Pogledaj Sve
Avatar Scuderia
Scuderia
12:33 10.08.2025.

Čemu raditi članak ako se vijest sastoji od naslova? Za vašu informaciju kliknuo sam da saznam više o tome.

MI
miliša
13:03 10.08.2025.

Tko će mi dati razliku između ovako usmrćene bebe i abortusa? Ubojstvo i jedno i drugo. - mudrom dosta!

DA
dallas1974
13:12 10.08.2025.

Užas na jugu ZEMLJE??? Antartika, Ushuaia, Novi Zeland?

