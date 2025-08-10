Užas na jugu zemlje: Pronađena mrtva beba

U mjestu Rogotin pokraj Ploča noćas je pronađena mrtva beba. "Policijski službenici provode izvide vezane uz događaj u kojem je pronađeno mrtvorođenče", javila je PU dubrovačko-neretvanska. Više informacija ne odaju, s obzirom na iznimnu osjetljivost slučaja i zaštitu privatnosti obitelji. Još prikupljaju sve relevantne činjenice.

Trenutačno se provodi obdukcija tijela koja će dati jasniju sliku o uzroku smrti.