ZABRANJENE ZONE U ODESI

Tragedija u Odesi: Troje kupača poginulo u moru zbog mine, vlasti uputile upozorenje

Cargo-passenger vessel Vilnius is seen in the Black Sea near Odesa
Foto: Nina Liashonok/REUTERS
VL
Autor
Tomislav Kardum/Hina
10.08.2025.
u 15:27

Crnomorska regija godinama je bila popularno ljetno odredište, no vlasti pozivaju na oprez otkako je ruska invazija ostavila mine razasute uz obalu

Troje kupača poginulo je u južnoj ukrajinskoj regiji Odese na dvije plaže na kojima je kupanje zabranjeno, priopćili su u nedjelju regionalni dužnosnici. Guverner regije Oleh Kiper izjavio je da je jedan muškarac stradao u Karolino-Buhazu, a još jedan muškarac i žena poginuli su u obližnjoj Zatoki.

Oba mjesta smještena su niz obalu od regionalnog središta. "Svi su poginuli od eksplozivnih naprava dok su se kupali u zabranjenim rekreacijskim zonama”, stoji u njegovom priopćenju. "Ovo još jednom dokazuje da je boravak u neprovjerenim vodama smrtonosno opasan!!!”, dodao je.

Crnomorska regija godinama je bila popularno ljetno odredište, no vlasti pozivaju na oprez otkako je ruska invazija ostavila mine razasute uz obalu. Kiper je rekao da su 32 područja proglašena sigurnima za kupanje, od čega se njih 30 nalazi u gradu Odesi.

