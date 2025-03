Poznati detalji stravičnog zločina kod Petrinje: Uhićen Mađar, sumnjiče ga da je ubio pa zapalio suprugu

Večernji list doznaje kako 73-godišnji mađarski državljanin uhićen zbog sumnje da je ubio svoju osam godina mlađu suprugu, također mađarsku državljanku, i njeno tijelo zatim zapalio u automobilu , nastojeći pri tome iscenirati prometnu nesreću na šumskom putu između sela Gore i Graberje na području Petrinje . Epilog je to iznimno teškog kriminalističkog istraživanja koje je započelo nakon što je policiji u srijedu ujutro, oko devet sati, stigla dojava o rastrojenom muškarcu na cesti, koji je imao vidljive lakše rane te im je rekao kako je pokušao, navodno, samoubojstvo bacivši se pod kamion.

Kada je policija stigla muškarac ih je odveo na lokaciju šumskog puta, 200,300 metara udaljenu od glavne ceste Petrinja-Glina, gdje se nalazio potpuno izgorjeli osobni automobil engleskih registarskih oznaka, a u njemu karbonizirano žensko tijelo. Muškarac je policiji ispričao kako su imali prometnu nesreću uslijed kojeg se automobil zapalio, a njegova supruga, od koje se razveo, ali su u zadnje vrijeme opet započeli vezu, izgorjela.

No, policiji je puno toga bilo sumnjivo. Naime, postojali su tragovi koji sugeriraju da je netko automobil dovezao do lokacije gdje nije bilo tragova ikakve prometne nesreće, a tragovi vozila bili su i po okolnim njivama. Sam automobil, iako potpuno izgorio, nije imao nikakvih vanjskih tragova koji bi nastali uslijed prometne nesreće, a ozljede muškarca ipak sugeriraju da je, i da je požar izbio, on suprugu mogao bez problema izvesti iz automobila.

Daljnja istraga pokazala je da su muškarac i žena zadnji put viđeni u obližnjoj trgovini oko 6,30 sati, da je požar zamijećen pola sata kasnije, iako su mještani mislili da je riječ o paljenju korova kojem je sada sezona, a muškarac se pojavio na glavnoj cesti tek više od sat vremena kasnije. To i druge nelogičnosti u izjavama Mađara, kao i drugi tragovi, bile su dovoljne da se muškarca danas uhiti pod sumnjom da je počinio teško ubojstvo.

Inače i same okolnosti njihova boravka na ovom području su čudne. Naime, mještani su rekli kako su vidjeli taj automobil engleskih registarskih oznaka na ovom području nekoliko puta tijekom dva dana prije samog događaja, a jednom ih je u tom vremenu i policija legitimirala. Policija je istragom utvrdila kako su muškarac i žena od svog prebivališta u Mađarskoj otišli prije mjesec dana, provevši, između ostalog, neko vrijeme u Srbiji i na Jadranu. Zbog čega su dva dana bili na petrinjskom području i koje su točne okolnosti dovele do ovakve misteriozne tragedije, još će se morati utvrditi.