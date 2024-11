Pozder legalno dobio posao na Rebru, konkurent se žalio: 'Treba doći do njega i poslati mu jasnu poruku'

''U Albaniji je izašao tender za veliki robot, zaključan za mene. U 2023. smo prodali 3 u Bugarskoj i 2 u Rumunjskoj i sada je također izašao tender u Albaniji, a u Srbiji i Hrvatskoj ni jedan.... da me netko pitao početkom godine rekao bi u Srb i Hrv po 2, a ove druge države tek od 2024.. U Bugarskoj i Rumunjskoj znamo samo doktore, nikog iz politike. A u tim državama Medtronic i da Vinci nisu prodali ni jedan, 100 % mi. Sada sam rekao i mojim prodavačima u Hrv da idu od bolnice do bolnice i dovode robot na trening i da nude i da njima poklone i da budemo još agresivniji na tržištu".

Poruka je to koju Saša Pozder, direktor tvrtke Medial Innovation Solutions, koja se bavi prezentacijom i prodajom medicinskih robota, koncem prosinca 2023. šalje u WhatsUp grupu imena Petrač&Pozder, a koju je Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) tijekom izvida koje je provodio istražujući sumnje u subvencijske prevare oko vinarija prvo Tomislava Tolušića, bivšeg ministra u Vladi Andreja Plenkovića, a zatim i Hrvoja Petrača, kojeg mediji godinama zovu kontroverznim poduzetnikom, našao u mobitelu Nikole Petrača, jednog od sinova Hrvoja Petrača i odgovorne osobe tvrtke Gala plus nekretnine. Nađene poruke, bile su početak onoga što se sada pretvorilo u jednu od razornijih hrvatskih afera jer je rezultiralo uhićenjem i pritvaranjem Vilija Beroša, ministra zdravstva i potpredsjednika Vlade. Beroš je tako postao drugi Plenkovićev ministar u manje od tri godine koji je iz ministarske fotelje otišao u Remetinec, a ukupno je deveti koji se našao u problemima sa zakonom te završio pod istragom bilo USKOK-a ili EPPO-a. Dapače, Beroš je jedinstven primjer jer je istovremeno pod istragom i USKOK-a i EPPO-a, koji se trenutačno javno prepiru tko je od njih za njega nadležan.

No dok ta bučna rasprava traje, u sjeni nje ostaje da dokazi nađeni u mobitelu Nikole Petrača, puno jače od dokaza nađenih u onom sada već legendarnom mobitelu Josipe Pleslić (ex Rimac), ukazuju da je Hrvatska zemlja u kojoj ministar i potpredsjednik vlade, kako se sumnja, bez imalo zadrške i srama, lobira za određenu tvrtku i pri tome se ne libi i raditi pritisak na svoje podređene. Prema tvrdnjama EPPO-a, da bi neka bolnica mogla dobiti potrebnu medicinsku opremu, trebao joj je niz suglasnosti i potpis ministra. A taj potpis je, kako tvrdi EPPO, Beroš u najmanje tri slučaja "naplatio" tako što je uzeo po 25.000 eura mita. Njegovo kodno ime u komunikaciji Petrača, njegovih sinova, Saše Pozdera i Tome Pavića, bilo je - Mali. Kodno ime imao je i Pavić, kojeg su zvali Zrikavcem, a takva komunikacija, kao i poruka citirana na početku teksta, po EPPO-u, su dokaz da je Hrvoje Petrač osnovao zločinačko druženje čiji je cilj bio omogućiti Pozderovoj tvrtki da dobije posao nabavke medicinske opreme, a pri tome se, tvrdi EPPO, podmićivao tko je trebao i to uz pomoć ministra Beroša, koji se sumnjiči i da je znao otvoreno sugerirati pojedinim ravnateljima da angažiraju Pozderovu tvrtku.

Zanimljivo je da se Petrači i Pozder jako trude da ne spomenu Beroševo ime, pa ga oslovljavaju s Mali. No u svojoj intenzivnoj komunikaciji, koja se vodi na kombinaciji kajkavštine, purgerskog slenga i ekavice, u nekim situacijama rabe i inicijale VB, dok na drugom spominju MZ, kao kraticu, za ministra zdravstva. Recimo kada dr. Goranu Roiću, ravnatelju Klinike za dječje bolesti, koji je također pod istragom EPPO-a te je završio u Remetincu, Pozder šalje poruku, želeći dogovoriti sastanak u toj se poruci kaže:

- Poštovanje profesore Roić, Saša Pozder ovdje, vlasnik Medical Innovation Solutionsa, dobio sam vaš broj od MZ-a, u ponedjeljak sam u ZG...

Pozdera je, navodi EPPO, Pavić uputio da se tako javi Roiću, no ono što Pavić ne zna je da je Roić prijatelj s Hrvojem Petračem, koji to prvo govori Pozderu, a zatim mu prosljeđuje i poruku koju je poslao Roiću.

- Bok Gorane, znam da je subota i da vjerojatno odmaraš, ali molim te da me nazoveš ako si u prilici, lp. Hrvoje

Roić mu odgovara, kasnije dogovara sastanak s njim i Pozderom, nalaze se na sastanku u veljači 2023. a produkt tog sastanka je da je Klaićeva pribavila medicinskog robota od Pozderove tvrtke, o čemu on u kolovozu 2023. izvještava ostale:

- Klaićeva upravo plaćeno. Vidjet ćemo još danas uplatu.... Ja sam sledeće nedelje nazad u Beogradu pa da uradimo plaćanje vama i još 106.000 eura. Novica i ja smo prošli kroz brojeve.... I ima još 25 za prijatelja od toga dati...

Da se do Roića pokušalo doći i preko Hrvoja Petrača i preko Pavića, svjedoče i izmijenjene poruke u kojima se navodi da je Mali uputio Pavića da se u pogledu predstojećeg tendera za robotski mikroskop koji će raspisati Klinika za dječje bolesti Zagreb obrate Roiću. Činjenica da je o nabavki odlučivao Roić, Petraču je povod za kritiku Pavića pa piše Pozderu.

- Jesi vidio koja je budala taj Tomo. Kada sam ja gore rekao da mi je to stvarno dobar prijatelj ravnatelj Klaićeve..... ne, ne, ne, to je, budeš dobil drugog čovjeka.... evo sad na kraju kod njega je završio, stvarno ga budem steral u tri p... materine...

Malo zatim Petrač ponovo piše Pozderu, ponovo ističući kako je dobar s Roićem:

- Ja ga mogu zvat kad god hoću i dopeljat kud god hoću, sad trebamo odlučiti, a ovaj Tomo, njemu stvarno treba bukvicu očitat...

- To vama ostavljam na odluku, ali kako sam ja shvatio morao je Mali da ga vidi i sredi, za to nije mogao pomoći dok mu nije ovaj VB rekao, ali sada mislim da bi bilo bolje da se s tobom vidimo...

Hrvoje Petrač je u prosincu 2023. u grupu poslao i link na članak pod naslovom: Veliki intervju: Vili Beroš: Kreće reorganizacija bolničkog sustava - Zdravstveni proračun za sljedeću godinu iznosi 7,1 milijardi eura, za 41% je veći nego 2022." na što mu je Pozder odgovorio:

- 10 posto je dosta za nas....

Pozder inače članove grupe obavještava i kako napreduju poslovi s ostalim bolnicama pa tako u travnju 2023. šalje popis/poruku.

"Mali robot. Neurohirurski"

1. KBC Osijek plaćeno i izvršeno

2. Klaićeva, bilo savjetovanje, žalili se, sada smo napravili nove specifikacije, treba savetovanje izaći brzo, pa onda savetovanje tender. Mi platili Malog

3. Vinogradska, odobreno od Ministarstva, još uvek čekamo da bolnica raspiše savetovanje

4. Rebro, čeka se odlika vlade da odbori mali robot

Vezano za Rebro, zanimljivo je i da se Pozder jednom prigodom pohvalio da je tamo dobio jedini transparentni posao u Hrvatskoj.

- Jedini transparentni posao u Hrvatskoj, 33 lampe na Rebru smo dobili bez ovakve pomoći, pristao sam na 48 meseci rata, ali sam srećan, nema financijskog smisla, ali sam srećan, ovo je strateški..... Zaradit ću 200.000 eura ali tek 2026.

No Pozderova sreća zbog toga da je na legalan način dobio nabavku medicinskih lampi za Rebro nije duga vijeka, jer se konkurent s natječaja žalio, što on prenosi grupi.

- Direktor druge tvrtke je poslao žalbu za ovaj tender za lampe, za one 33, što je bio transparentan, bio sam skoro 200.000 eura jeftiniji i da duži rok za plaćanje. Žalba je toliko sramotna i glupa ali imaju vezu u komisiji za žalbe. Ako usvoje tužit ću, no bilo bi dobro ako možemo do njega doći i dati mu do znanja da ubuduće kada dobije Medical Innovation Solutions da se nikada više ne žali...

Pozder tako u pravom stilu zločinačkih organizacija traži da Petrači zastraše konkurenta, na što mu Nikola Petrač odgovara:

- Nepoznato ime na prvu, ali u par dana sve saznamo.

- Ma on je nebitan ali je o meni loše pričao, pa ima razloga na osnovu svega da mu se pošalje poruka i to skroz jasna - odgovara Pozder.

- Radio si bez nas, bez svoje braće... - replicira mu Hrvoje Petrač.

- Ovaj tender je rađen prije tri godine, ali budale su ga napravile tako da sam mogao da učestvujem. Nema tu zarade samo je reputacija u u pitanju i sada se budala žali zbog svoje gluposti. Kada ja pravim tender kao u Osijeku, nitko ne učestvuje - zaključuje Pozder.