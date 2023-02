Požar u turskom lučkom gradu bijesni već drugi dan

Još uvijek se zbrajaju stravične posljedice razornih potresa koji su jučer pogodili Tursku i Siriju. U luci u gradu Iskenderunu izbio je požar koji niti danas nije pod kontrolom.Televizijske slike u utorak pokazale su gusti crni dim koji se diže iz zapaljenih kontejnera u luci Iskenderun na Sredozemnom moru.

Izvješća kažu da su požar izazvali kontejneri koji su se prevrnuli tijekom snažnog potresa koji je u ponedjeljak pogodio jugoistočnu Tursku. Turska državna agencija Anadolu rekla je da brod obalne straže pomaže u gašenju požara, prenosi Associated Press.

Footage from this morning. The fire has grown bigger, engulfing more containers at the docks in Iskenderun, Turkey. #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/QWsGh0bMdT