VIDEO Nakon 22 sata iz ruševina izvučen trogodišnji dječak

Međunarodne spasilačke misije pristižu u Tursku i Siriju nakon što je jedan od najsnažnijih potresa ostavio veliki broj mrtvih koji raste iz sata u sat. Tisuće je ozlijeđenih i nepoznat broj zarobljenih u ruševinama. Deseci naknadnih potresa srušili su cijele stambene blokove u Turskoj. Spasioci po hladnoći pokušavaju spasiti ljude ispod ruševina.

Kako javlja Guardian jutros je iz ruševina srušene zgrade u Kahramanmarasu izvučena 24-godišnja Rumeysa Yalcinkaya. Ona je punih 27 sati provela ispod ruševina. Također mediji javljaju o spašavanju trogodišnjeg dječaka iz ruševina u Malatyi. Internetom se šire snimke spašavanja.

A miracle after 22 hours!



A 3-year-old baby was just rescued from the rubble in Malatya, one of the epicenters of #Turkiye earthquake.



pic.twitter.com/APRyeS38Dn