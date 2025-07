Požar u kemijskoj čistionici u Samoboru: Grad izdao upozorenje građanima. 'Držite zatvorene prozore'

U poslijepodnevnim satima u ponedjeljak, 7. srpnja, došlo je do požara u kemijskoj čistionici smještenoj u Perkovčevoj ulici u Samoboru. Prema prvim informacijama koje je podijelio zapovjednik Javne gradske vatrogasne postrojbe Samobora Mladen Žitković, uzrok požara bila je eksplozija. Dojavu su zaprimili u 16:28, a vatrogasci su brzo stigli na teren i lokalizirali vatru.

Uz Javnu gradsku vatrogasnu postrojbu, u intervenciji je sudjelovalo i Dobrovoljno vatrogasno društvo Samobor, koje pomaže u raščišćavanju zgarišta. Vatrogasci su i dalje na mjestu događaja radi sigurnosti, priopćeno je na službenim stranicama Grada Samobora. U požaru je, prema dostupnim podacima, jedna osoba lakše ozlijeđena, dok je materijalna šteta velika. Zbog obavijesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) o mogućem ispuštanju opasnog 3-klor-etilena, koji može biti ozbiljna prijetnja ljudskom zdravlju, izdano je upozorenje građanima u krugu od 200 metara oko mjesta požara.

“Držite zatvorene prozore do sutra ujutro do 6 sati zbog mogućeg onečišćenja zraka produktima izgaranja. Name, iako je pocjena stručnjaka da trenutno više nema opasnosti od istjecanja i hlapljenja otrovnih tvari, potrebno je prevenirati utjecaj dima na dišni sustav. Također, osobama koje su bile u kontaktu s dimom savjetuje se temeljito pranje tijela, osobito lica, te povećan unos tekućine radi hidracije.”

Zbog situacije, promet je i dalje obustavljen na dijelu Perkovčeve ulice – od raskrižja sa Zagrebačkom do Trga kralja Tomislava. Mjesto požara obišao je Petar Burić, zamjenik gradonačelnice i načelnik Stožera civilne zaštite grada Samobora, koji je tom prilikom zahvalio vatrogascima i svim službama na brzoj i učinkovitoj intervenciji, stoji u priopćenju Grada Samobora.