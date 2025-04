Povrat poreza za prvu nekretninu: Evo kada se predaju zahtjevi i isplaćuje novac

Pravilnik o potporama za stjecanje prve nekretnine u postupku je javnog savjetovanja do 21. travnja, a njegovo donošenje planirano je do kraja travnja, doznaje Dnevnik.hr. Oni koji žele povrat poreza zahtjeve će podnositi od svibnja na adresu Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN). "Kako se radi o upravnom postupku očekivani rok za donošenje rješenja u upravnom postupku i isplatu je od 30 do 90 dana od predaje uredne dokumentacije“, kažu iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Prema procjenama, do kraja godine očekuju između 5000 i 6000 zahtjeva za povrat poreza kod kupnje prve nekretnine.

Uvjeti koje treba zadovoljiti kako bi se ostvario povrat poreza kod kupnje stana ili obiteljske kuće su: biti državljanin RH, imati sklopljen ugovor o kupoprodaji nekretnine nakon 1. siječnja 2025., biti mlađi od 45 godina u trenutku podnošenja zahtjeva, imati prijavljeno prebivalište na adresi nekretnine za koju tražite povrat i boraviti u njoj (i članovi uže obitelji koje navodite u zahtjevu) te imati potvrdu da ste platili porez na promet nekretninama ili račun na kojem je iskazan PDV, a koji je izdan nakon 1. siječnja 2025.

Povrat se, kako se pojašnjava, odnosi na stjecanje prve stambene nekretnine stoga ga ne možete ostvariti ako vi ili član vaše uže obitelji imate ili ste imali u vlasništvu, suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu, u tuzemstvu ili inozemstvu, nekretninu namijenjenu stanovanju koja se smatra odgovarajućom.

Ako u vlasništvu ili suvlasništvu imate ili ste imali nekretninu koja se ne smatra odgovarajućom, kako biste ostvarili povrat poreza, nekretninu morate prodati u roku od 24 mjeseca od kupnje odgovarajuće prve nekretnine za stanovanje. Povrat, dodaje se, ne možete ostvariti ni ako ste već koristili državne potpore za stjecanje nekretnine.