Povlačenje Trumpa iz ukrajinskog mirovnog procesa dalo je krila krivim ljudima

Nakon što je Trump konačno shvatio da nema poluge moći za zaustavljanje rata u Ukrajini, zbog kojih je vjerovao kako je solidan kandidat za Nobelovu nagradu za mir, i okrenuo se manje pretencioznom, ali lukrativnom poslu trgovine oružjem, nad Europom su se počeli nagomilavati tmurni oblaci, koji navješćuju da su pred nama hladni jesenji dani i jedna oštra zima, rečeno rječnikom političke meteorologije. Njemački kancelar Merz, tako, nedavno je izjavio kako se njegova zemlja nalazi u stanju "ni rata, ni mira" s Rusijom. To nekako asocira na famozni "lažni rat" u kojem se Europa zaglavila nakon invazije Poljske, gomilajući naoružanje i čekajući sljedeći potez čovjeka s potkresanim brkovima. Kad smo već kod Poljske, njihov premijer u Kopenhagenu govori o rusko-ukrajinskom ratu kao o "našem ratu".
Iako je to još uvijek samo prešutno, ali možemo biti sigurni kako tamo ima ljudi kojima nije strana ni ideja "prvog udara" na Ruse, makar i samo iz preventivnih razloga.
