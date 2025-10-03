Naši Portali
Borislav Ristić
Autor
Borislav Ristić

Povlačenje Trumpa iz ukrajinskog mirovnog procesa dalo je krila krivim ljudima

03.10.2025. u 09:29

Iako je to još uvijek samo prešutno, ali možemo biti sigurni kako tamo ima ljudi kojima nije strana ni ideja "prvog udara" na Ruse, makar i samo iz preventivnih razloga.

Nakon što je Trump konačno shvatio da nema poluge moći za zaustavljanje rata u Ukrajini, zbog kojih je vjerovao kako je solidan kandidat za Nobelovu nagradu za mir, i okrenuo se manje pretencioznom, ali lukrativnom poslu trgovine oružjem, nad Europom su se počeli nagomilavati tmurni oblaci, koji navješćuju da su pred nama hladni jesenji dani i jedna oštra zima, rečeno rječnikom političke meteorologije. Njemački kancelar Merz, tako, nedavno je izjavio kako se njegova zemlja nalazi u stanju "ni rata, ni mira" s Rusijom. To nekako asocira na famozni "lažni rat" u kojem se Europa zaglavila nakon invazije Poljske, gomilajući naoružanje i čekajući sljedeći potez čovjeka s potkresanim brkovima. Kad smo već kod Poljske, njihov premijer u Kopenhagenu govori o rusko-ukrajinskom ratu kao o "našem ratu".

