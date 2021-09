Povjesničar joj prijetio smrću i objavio podatke na Iskrici

Planiram osvetu, ali nisam glup da o tome detaljno pišem na javnom forumu.... Božić je blizu i ako mi se bivša djevojka ne javi, bit će jako zanimljivo... Nemam ništa za izgubiti... Prije nje sam bio suicidalan, a osoba sam kojoj ne bi ništa značilo ubiti drugo ljudsko biće... Za mene su oni druga vrsta... – neke su od prijetećih poruka, koje je, kako ga se tereti, na Forumu.hr svojedobno napisao M. Š. (33).

Horor ljubavna priča

I te su ga riječi, kao i nemogućnost da prihvati da ga je djevojka ostavila te više ne želi imati posla s njim, sada dovele u ozbiljne probleme sa zakonom. ODO Zagreb nedavno je protiv njega podignuo optužnicu, kojom ga tereti za nametljivo ponašanje te neovlašteno objavljivanje tuđih osobnih podataka.

Tužiteljstvo traži da se M. Š. osudi na jedinstvenu kaznu od dvije i pol godine zatvora.

Ljubavna priča, koja se pretvorila u horor za ženu koja je s njim bila u vezi, odvijala se od svibnja do prosinca 2020. Nakon što je neko vrijeme bio u vezi s djevojkom, koja ga je potom ostavila, M. Š. joj je počeo prijetiti, danonoćno joj slati poruke i zvati je. Osim toga napravio je njezin lažni profil na stranici za upoznavanje Iskrica, a na tom profilu objavio je njezine osobne podatke i adresu stanovanja. Na lažnom profilu objavio je i više eksplicitnih golišavih fotografija bivše djevojke, što je za posljedicu imalo to da su joj se počeli javljati razni muškarci, što ona nije željela. Kada više nije mogla trpjeti taj teror, kazneno ga je prijavila. U veljači ove godine je uhićen, te mu je nakon toga zabranjeno da kontaktira bivšu djevojku ili joj se približava.

U svoj je obrani M. Š., inače povjesničar po struci, nijekao djela za koja se tereti. Tvrdio je da nikada nije prijetio ubojstvom bivšoj djevojci.

– Samo sam joj ponekad slao poruke u kojima sam je vrijeđao. Nisam joj prijetio i nisam joj rekao da je debela i poremećena. Ona meni nikada nije dala do znanja da sa mnom ne želi kontaktirati. Istina je da sam poslao pismo njezinoj majci jer sam joj htio ukazati na to kakva je uistinu njezina kći koja je bila agresivna prema meni, a konzumirala je i marihuanu. Trošila je novac, a nije htjela raditi. Ona je mene lažno prijavila – branio se M.Š. od optužbi bivše djevojke.

Iskazivala tri sata

I dok on, sudeći po njegovoj obrani, smatra da nije napravio ništa loše, njegova bivša djevojka o cijeloj priči ima drukčiji stav. Ono što joj se događalo dok je bila u vezi s M. Š. tužiteljima je iznijela u gotovo trosatnom iskazu te je do detalja opisala kako ju je ponekad znao i udariti, što ona, kako je kazala, nije prijavljivala policiji, jer ju je on uvjerio da nikome do nje nije stalo.

– Trebalo mi je vremena da shvatim da on ima psihičkih problema. Žao mi ga je. Loše se ponašao i prema meni i prema svojoj majci koja me je čak molila da ga ne prijavljujem – kazala je među ostalim bivša djevojka M. Š.

Pojasnila je potom da su se njih dvoje u veljači 2020. upoznali preko internetske stranice Forum.hr. Počeli su se dopisivati, a nakon nekog vremena su se i sastali te započeli vezu. Tu su vezu obnavljali i prekidali, a u nekom trenutku on je počeo živjeti s njom.

– Tada sam primijetila da on ima psihičkih problema i bilo mi ga je žao. U to vrijeme nisam radila, pa mi je majka slala novac. No tada su nastali problemi, jer nisam mogla plaćati stanarinu i ostala sam bez stana. On mi je tada ponudio da dođem živjeti u jedan od stanova koji njegova obitelj iznajmljuje. Željela sam ostati u Zagrebu i naći posao, no u nekom trenutku sam prihvatila ponudu da se uselim u jednu sobu stana u kojem je on živio s majkom. Oni su se stalno svađali, a i naš je odnos bio sve lošiji. Optuživao me da sam energetski vampir, ucjenjivao me i govorio da sam osoba koju je nemoguće voljeti. Osjećala sam se beskorisno, nisam mu se imala snage suprotstaviti, a čak sam razmišljala i o samoubojstvu – ispričala je tužiteljima bivša djevojka M.Š.

Psihički teror s vremenom je prerastao i u fizički jer ju je M. Š., kako je kazala njegova bivša djevojka, znao i udariti, a jednom se čak, kako je navela, i pomokrio po njoj. U nekom trenutku smogla je snage i otišla u Istru, no on joj je tada, navela je, počeo slati prijeteće poruke.

– Čak je pisao mojoj maci i rekao joj da sam ja monstrum. Stalno me maltretirao, a u to sam vrijeme smatrala da je najbolje držati ga u uvjerenju da smo mi u vezi na daljinu. Pa smo izmjenjivali poruke, među kojma je bilo i ružnih. Imala sam osjećaj da sam u zatvoru i htjela sam izaći iz toga. A onda su me počeli zvati neki tipovi s Iskrice. Sve mi je to bilo čudno, pa sam se raspitala i doznala da iza svega stoji on. Zbog svega sam morala potražiti i pomoć u S.O.S-u Rijeka gdje pomažu žrtvama nasilja i oni su mi puno pomogli – iznijela je svoje iskustvo bivša djevojka M.Š.

