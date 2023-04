Povećava se broj mladih s multiplim mijelomom u Hrvatskoj, evo o kakvoj je bolesti riječ

Multipli mijelom bolest je koštane srži koja se najčešće dijagnosticira starijima od 65 godina, a kod 10 do 15 posto bolesnika može se javiti i u dobi od 30 do 40 godina. Bolest nije česta, godišnje oboli oko 300 ljudi u Hrvatskoj, no u posljednje vrijeme liječnici uočavaju da je među oboljelima više mlađih. Najmlađem oboljelom u RH bolest je dijagnosticirana oko 24. rođendana.

– Ne znamo je li to zato što se bolest bolje dijagnosticira pa je ranije prepoznamo ili je jednostavno to biologija bolesti. Ne zna se zašto nastaje ni tko je u riziku, iako su neka istraživanja pokazala da se u nekim obiteljima bolest javlja češće. Nije da se nasljeđuje gen, već je vjerojatno da se nasljeđuje sklonost nastanku bolesti – doznajemo od prim. Sandre Bašić Kinde, voditeljice Odjela za zloćudne bolesti krvotvornog sustava Klinike za unutarnje bolesti KBC-a Zagreb, koju smo u povodu Međunarodnog dana multiplog mijeloma zamolili da objasni ovu pojavu.

Visoka sedimentacija

Zbog netipičnih simptoma koji mogu zavarati, multipli mijelom nazivaju "velikim imitatorom". Obično počinje bolovima u kostima, što je inače čest problem pa ne upućuje prvo na rijetki multipli mijelom. Bolovi se mogu javiti bilo gdje u kostima jer plazma stanice u tijelu koje postaju zloćudne imaju sklonost razaranja kostiju.

– Zato se ti ljudi najčešće u početku ne upute na obradu iz koje bi se mogla postaviti dijagnoza multiplog mijeloma. Ali jedna vrlo jednostavna pretraga može uputiti na to da se radi o ozbiljnoj bolesti. Naime, kod multiplog mijeloma zbog pojačanog stvaranja proteina javlja se visoka sedimentacija. Pretraga je vrlo jednostavna, traje oko dva sata, nije ni skupa, a može biti znak za daljnju obradu, jer čovjek s 50 godina ne bi smio imati visoku sedimentaciju ako ima obični išijas – objašnjava prim. Bašić Kinda. Jedan od simptoma je i zatajenje bubrega, kod određenog broja bolesnika dođe do porasta kalcija jer plazma stanice razgrađuju kost pa se u krv oslobađa kalcij, a često to bude i anemija ili slabokrvnost, odnosno nizak hemoglobin.

Bolest je zasad neizlječiva, ali zalječiva. Da bi se neka bolest zvala izlječivom, naime, treba biti više od 30% ljudi koji se izliječe, ali multipli mijelom ne vraća se tek kod 10 do 15 posto ljudi.

– Ipak, bolest je moguće dovesti u stanje remisije ili mirovanja, bez ikakvih znakova bolesti. Ako se liječenje počne na vrijeme, kada još nije nastalo oštećenje bubrega i kosti, onda je i kvaliteta života očuvana – opisuje hematologinja.

Iako je bolest neizlječiva, a u slučaju oštećenja kostiju ili bubrega može izazvati invaliditet, ishod liječenja znatno je bolji nego prije i preživljenje bolesnika sada je dulje, naročito kod bolesnika koji idu na autotransplantaciju koštane srži, gdje se medijan preživljenja popeo na 7,5 godina.

Ciljani lijekovi

Što se lijekova tiče, oni su pacijentima u Hrvatskoj dostupni, za razliku od Srbije i BiH, ali za nekima daleko zaostajemo.

– Imamo dostupne sve lijekove, ali nisu na pravilan način raspoređeni. Jedan pametni, ciljani lijek koji djeluje na točno određenu molekulu na malignoj stanici dostupan je u drugoj liniji liječenja. Međutim, pokazalo se da najbolje djeluje ako se daje u prvoj liniji liječenja, pogotovo kod starijih bolesnika. Njima znatno produljuje preživljenje, s tri i pol na pet godina. Imamo dva skupa lijeka, a njihova kombinacija pokazala se učinkovitom u određenih bolesnika koji ne odgovaraju na neke druge terapije. To je na razmatranju kod HZZO-a i nadamo se da ćemo ih dobiti – rekla je liječnica. Ti se lijekovi koriste u Sloveniji, Austriji, Francuskoj i Njemačkoj, ali ne u Bugarskoj i Mađarskoj.

