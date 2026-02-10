Naši Portali
SNAŽAN PORAST

Potvrđen novi slučaj ptičje gripe: Ovo je već četvrta lokacija u 2026. godini

Na podravskim jezerima Čingi Lingi i Šoderici kod labudova utvrđena ptičja gripa
Radi se o četvrtoj lokaciji na kojoj je influenca potvrđena tijekom 2026. godine u crvenokljunih labudova

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva izvijestilo je u utorak da je ponovno potvrđena visokopatogena influenca ptica (VPIP) podtipa H5N1 kod crvenokljuna labuda na području Vinkovaca u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Radi se o četvrtoj lokaciji na kojoj je influenca potvrđena tijekom 2026. godine u crvenokljunih labudova. Naime, podsjećaju iz Ministarstva, tri crvenokljuna labuda pronađena su uginula na području jezera Jegediš u Koprivničko-križevačkoj županiji, dva na području jezera Šoderica u istoj županiji, dok su dva crvenokljuna labuda pronađena na ribnjaku u općini Pisarovina u Zagrebačkoj županiji.

Od jeseni 2025. godine brojne europske zemlje bilježe snažan porast broja izbijanja VPIP kod divljih ptica, a u Europi su zabilježene i epidemije VPIP u peradi i ptica i ptica u zatočeništvu, kažu iz Ministarstva. Navode i da se tijekom ove godine nastavlja vrlo visoka pojavnost i cirkulacija virusa VPIP, ne samo u peradi i ptica već i u nekih vrsta sisavaca.

"Povećana uginuća kao i povećani broj slučajeva ove bolesti u divljih ptica ukazuje na važnost provedbe svih propisanih mjera koje za cilj imaju rano otkrivanje i sprječavanje daljnjeg širenja bolesti na objekte s domaćom peradi, prvenstveno kako bi zaštitili zdravlje peradarskih jata odnosno umanjili ekonomske štete i gubitke u peradarskoj proizvodnji", ističu iz Ministarstva.

Napominju i da je na snazi naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području RH, sukladno kojoj su subjekti obvezni prijaviti veterinarima povećana uginuća, pojavu kliničkih znakova koji mogu upućivati na influencu ptica te promjene u parametrima proizvodnje, u vidu smanjene nesivosti, smanjenog uzimanja vode ili hrane te lošije kvalitete ljuske jaja. Dodatno, sva perad i ptice u zatočeništvu moraju se držati na način da je spriječen njihov kontakt s divljim pticama. "Provedba biosigurnosnih mjera ključna je za sprječavanje unosa i širenja VPIP na objektima s peradi", poručuju iz Ministarstva.

U slučaju pronalaska bolesnih, umirućih ili uginulih divljih ptica, apeliraju na sve građane da ih ne diraju, već da u takvim situacijama obavijeste nadležne veterinarske organizacije ili nazovu dežurni telefon za dojavu 099/4392-507.
Na podravskim jezerima Čingi Lingi i Šoderici kod labudova utvrđena ptičja gripa
Ključne riječi
ptičja gripa Vinkovci visokopatogena influenca ptica Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

