'Želimo da manjine budu akteri stabilnosti i dijaloga, a ne taoci neriješenih odnosa'

Politički odnosi između Hrvatske i Srbije godinama su na niskoj razini. Već godinama funkcioniraju na principu jedan korak naprijed, a dva nazad, a te odnose posebno opterećuju neriješena pitanja poput nestalih ili granice na Dunavu, a u takvim okolnostima su manjine, hrvatska i srpska, u svojim zemljama često pod pritiskom i mete nedopustivih neugodnih incidenata. Stoga su se predstavnici Hrvata u Srbiji i Srba u Hrvatskoj sastali u Fondaciji Antun Gustav Matoš u Beogradu kako bi još jednom poručili da su manjine zlatni most koji povezuje dvije države, ali i ponovno upozorili na probleme s kojima se suočavaju.
– Tema sastanka bili su međusobni odnosi dviju zemalja, koji su loši, odnosno na najnižoj razini u posljednjih desetak godina, ako ne i dulje, kao i problemi Srba u Hrvatskoj, odnosno Hrvata u Srbiji – istaknuo je Boris Milošević, predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj, u izjavi za Večernji list, navodeći koji problemi najviše muče manjine.
– Posebno nas muči negativna percepcija, i u Hrvatskoj i u Srbiji, te kako je možemo promijeniti i koje korake možemo poduzeti da bismo to postigli. Dogovorili smo se da više komuniciramo, da više surađujemo, da pronađemo programe u kojima ćemo zajednički sudjelovati i raditi, prvenstveno na promjeni te negativne percepcije, koliko je to u našoj moći. Također smo se dogovorili da se ponovno sastanemo, ovoga puta u Zagrebu, gdje ćemo mi biti domaćini – naglasio je Milošević. Na pitanje što očekuju i traže od vlasti u Zagrebu i Beogradu, Milošević odgovara da u ovom trenutku ne očekuju ništa konkretno.
– Postojao je određeni zastoj, ali smo mi, u onoj mjeri u kojoj možemo pridonijeti, odlučili pokrenuti stvari. Nadamo se da će to imati odjeka kod vlada obiju država te da ćemo za taj smjer dobiti i njihovu podršku – zaključio je Milošević.
Za Jasnu Vojnić, predsjednicu Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji i saborsku zastupnicu HDZ-a, nema dileme. – Sastali smo se s predstavnicima srpskog naroda u Hrvatskoj s jasnom namjerom da resetiramo odnose i podignemo ih na novu, kvalitativno višu razinu. Ovo nije bio sastanak o vraćanju na staro, niti izraz nostalgije ili pokušaj obnavljanja starih država ili bilo kakvih prošlih političkih modela. Ovdje smo jer želimo snažnu europsku Srbiju i snažnu europsku Hrvatsku, kao dobre susjede i pouzdane partnere – istaknula je Jasna Vojnić i podsjetila na ono što je važno i što treba svima biti putokaz.
– Prošlo je više od trideset godina od ratova, a u brojnim se temama i dalje vraćamo na iste rasprave, iste probleme i iste neriješene situacije. To jasno pokazuje da dosadašnji pristupi nisu dali rezultate. Zato želimo otvoriti novi okvir suradnje u kojem manjine neće biti taoci neriješenih odnosa, već aktivni akteri stabilnosti, dijaloga i europske budućnosti. Vrijeme je da se prestanemo vrtjeti u krug i da odnose okrenemo prema budućnosti jer mržnja i nepovjerenje ne smiju trajati unedogled – zaključila je Jasna Vojnić.
Idući sastanak predstavnika hrvatske manjine u Srbije i srpske manjine u Hrvatskoj održat će se u Zagrebu. Do tada teško da će se išta promijeniti na relaciji Zagreb – Beograd, ali napore manjinskih predstavnika u svakom slučaju treba podržati.
A ono, ako želite biti akteri stabilnosti, onda možda da ne zovete strane političare koji spominju Krajinu? Ili recimo nemojte raditi "kulturna događanja" za vrijeme sjećanje na Vukovar? Mislim, to je samo ideja, onak....