'Želimo da manjine budu akteri stabilnosti i dijaloga, a ne taoci neriješenih odnosa'

Politički odnosi između Hrvatske i Srbije godinama su na niskoj razini. Već godinama funkcioniraju na principu jedan korak naprijed, a dva nazad, a te odnose posebno opterećuju neriješena pitanja poput nestalih ili granice na Dunavu, a u takvim okolnostima su manjine, hrvatska i srpska, u svojim zemljama često pod pritiskom i mete nedopustivih neugodnih incidenata. Stoga su se predstavnici Hrvata u Srbiji i Srba u Hrvatskoj sastali u Fondaciji Antun Gustav Matoš u Beogradu kako bi još jednom poručili da su manjine zlatni most koji povezuje dvije države, ali i ponovno upozorili na probleme s kojima se suočavaju.

– Tema sastanka bili su međusobni odnosi dviju zemalja, koji su loši, odnosno na najnižoj razini u posljednjih desetak godina, ako ne i dulje, kao i problemi Srba u Hrvatskoj, odnosno Hrvata u Srbiji – istaknuo je Boris Milošević, predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj, u izjavi za Večernji list, navodeći koji problemi najviše muče manjine.

– Posebno nas muči negativna percepcija, i u Hrvatskoj i u Srbiji, te kako je možemo promijeniti i koje korake možemo poduzeti da bismo to postigli. Dogovorili smo se da više komuniciramo, da više surađujemo, da pronađemo programe u kojima ćemo zajednički sudjelovati i raditi, prvenstveno na promjeni te negativne percepcije, koliko je to u našoj moći. Također smo se dogovorili da se ponovno sastanemo, ovoga puta u Zagrebu, gdje ćemo mi biti domaćini – naglasio je Milošević. Na pitanje što očekuju i traže od vlasti u Zagrebu i Beogradu, Milošević odgovara da u ovom trenutku ne očekuju ništa konkretno.

– Postojao je određeni zastoj, ali smo mi, u onoj mjeri u kojoj možemo pridonijeti, odlučili pokrenuti stvari. Nadamo se da će to imati odjeka kod vlada obiju država te da ćemo za taj smjer dobiti i njihovu podršku – zaključio je Milošević.

Za Jasnu Vojnić, predsjednicu Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji i saborsku zastupnicu HDZ-a, nema dileme. – Sastali smo se s predstavnicima srpskog naroda u Hrvatskoj s jasnom namjerom da resetiramo odnose i podignemo ih na novu, kvalitativno višu razinu. Ovo nije bio sastanak o vraćanju na staro, niti izraz nostalgije ili pokušaj obnavljanja starih država ili bilo kakvih prošlih političkih modela. Ovdje smo jer želimo snažnu europsku Srbiju i snažnu europsku Hrvatsku, kao dobre susjede i pouzdane partnere – istaknula je Jasna Vojnić i podsjetila na ono što je važno i što treba svima biti putokaz.

– Prošlo je više od trideset godina od ratova, a u brojnim se temama i dalje vraćamo na iste rasprave, iste probleme i iste neriješene situacije. To jasno pokazuje da dosadašnji pristupi nisu dali rezultate. Zato želimo otvoriti novi okvir suradnje u kojem manjine neće biti taoci neriješenih odnosa, već aktivni akteri stabilnosti, dijaloga i europske budućnosti. Vrijeme je da se prestanemo vrtjeti u krug i da odnose okrenemo prema budućnosti jer mržnja i nepovjerenje ne smiju trajati unedogled – zaključila je Jasna Vojnić.

Idući sastanak predstavnika hrvatske manjine u Srbije i srpske manjine u Hrvatskoj održat će se u Zagrebu. Do tada teško da će se išta promijeniti na relaciji Zagreb – Beograd, ali napore manjinskih predstavnika u svakom slučaju treba podržati.