Potvrđen 25. oboljeli od koronavirusa u Hrvatskoj: Mladić se vratio iz Italije gdje je radio

Potvrđen je prvi oboljeli od koronavirusa s područja Sisačko-moslavačke županije. Oko 17 sati stigao je pozitivan nalaz za muškarca starog 23 godine s područja Petrinje koji je radio kao konobar u hotelu na području Italije.

Muškarac je odmah s granice prepraćen u sisačku bolnicu.

"Čim smo saznali da suprug ide doma, poduzeli smo sve mjere, javili službama koje su ga dočekale na granici, pod pratnjom ga odvezli u sisačku bolnicu i tamo se nalazi od sinoć." Uzeti uzorak oko 17 sati pokazao se pozitivnim na koronavirus.

- Mlađi muškarac smješten je u izolacijskoj jedinici sisačke bolnice, poduzete su sve mjere određene protokolom i poduzimamo sve što je potrebno da zaštitimo stanovnike naše županije – rekao je predsjednik županijskog Stožera Civilne zaštite Roman Rosavec.

Oboljeli se za sada osjeća dobro bez većih simptoma bolesti. Na informaciju o zaraženoj osobi s područja Petrinje, reagirao je petrinjski gradonačelnik Darinko Dumbović.

- Obzirom na informaciju da je registrirana prva osoba pozitivna na koronavirus u SMŽ upravo muškarac iz Mošćenice, koji radi u Italiji, smatram da je to situacija koja zahtijeva ozbiljan pristup, prije svega struke, ali i svih ostalih, od same gradske uprave do svakog pojedinog građanina. Ne smijemo stvarati paniku među građanima, ali pozivam sve da slijede upute kriznih stožera. Pozivam građane da se pridržavaju uputa koje će dobivati, da shvate ozbiljnost situacije jer upravo svojim odgovornim ponašanjem mogu značajno utjecati na daljnji razvoj situacije u našem gradu, ali i šire – ističe se u priopćenju gradonačelnika Petrinje.

U tom gradu od danas su već otkazane sve manifestacije u Pučkom otvorenom učilištu.

