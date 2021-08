Potresna snimka iz Kabula: Ozlijeđeni ljudi krvavi leže ispred aerodroma, čuju se pucnjevi

Reporter iz Bijele kuće Alex Thompson objavio je na svom Twitter profilu potresnu snimku iz Kabula. Na uznemirujućem videu vidljivi su ozlijeđeni i krvavi ljudi kako sjede na podu, a u pozadini se čuju pucnjevi i vikanje. Video je nastao danas ispred aerodroma, navodi reporter koji je snimku dobio od izvora kojeg nije imenovao.

- Video je bio danas, oko 12, 13 sati po lokalnom vremenu i neposredno izvan zračne luke na sjevernim vratima, tvrdi izvor videa, napisao je Thompson uz snimku.

Source sends me another disturbing video of violence and chaos outside the Kabul airport

The video was today, approx 1200-1300 Kabul time, and immediately outside airport at the north gate, per source of video. pic.twitter.com/Nres2uEcyq