Potres magnitude 6,3 prema Richteru zatresao Čile: 'Čuo se glasan zvuk'

Jak potres magnitude 6,3 prema Richteru zatresao je Čile. Potres se, prema podacima Euromediteranskog seizmološkog centra (EMSC), dogodio u 14.33 sati po lokalnom vremenu, s epicentrom na dubini od 12 kilometara.

Pojedini građani koji su osjetili potres napisali su na stranici EMSC-a svoje komentare. Mnogi, posebice oni koji su bili bliže epicentru, istaknuli su kako je podrhtavanje dugo trajalo.



#Earthquake 78 km SW of #Constitución (#Chile) 26 min ago (local time 14:33:09). Updated map - Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses.

