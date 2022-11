Potres u Italiji probudio Hrvate: 'Osjetilo se ljuljanje i škripanje zgrade; Ormar mi je skoro pao na glavu'

U središnjoj Italiji jutros oko 7 sati zabilježen je potres magnitude 5.7 po Richteru. Epicentar je bio 67 kilometara od obalnog grada Riminija i to na 10 kilometara dubine, a osjetio se i u Hrvatskoj.

"Tresli se tanjuri, čaše. Osjetilo se podrhtavanje", naveo je korisnik Euromediteranskog seizmološkog centra (EMSC) iz Pule dok je drugi potres usporedio s osjećajem kao da je čovjek na brodu i valovi su.

"Sjedila sam u uredu, osjetila sam ljuljanje stolice i vidjela pomicanje ekrana od kompjutera", navela je Puljanka.

"Dobro je ljuljalo i to dugo. Probudilo me iz sna i mene i pse", navela je druga Puljanka napomenuvši kako je riječ o staroj zgradi, dok je drugi naveo kako se "osjetilo ljuljanje i škripanje zgrade u Puli".

