Snažan potres magnitude 5.7 po Richteru pogodio Italiju, objavljene prve fotografije štete

Jutros je u oko 7 sati došlo do snažnijeg potresa u središnjoj Italiji, magnitude 5.7 po Richteru.

Naime, do potresa je došlo u 7.07 sati i to 67 kilometara od obalnog grada Riminija, izvijestio je Euromediteranski seizmološki centar, a potres su osjetili i građani u Hrvatskoj.

Epicentar potresa je bio na 10 kilometara dubine.

#Earthquake 29 km N of #Senigallia (#Italy) 7 min ago (local time 07:07:26). Colored dots represent local shaking & damage reported by eyewitnesses. Share your experience:

