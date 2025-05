Potres na jugu Hrvatske uznemirio građane: 'Kratak, ali snažan udar'

Hrvatski seizmolozi javili su da je u 13.31 minutu zabilježen umjeren potres s epicentrom 10 km sjeverozapadno od Stona. Magnituda potresa iznosila je 3.3 prema Richteru, a intenzitet u epicentru procijenjen je na IV stupnja EMS ljestvice. Potres se osjetio u široj okolici Stona. EMSC prvo je javio da je potres magnitude 3.4 po Richteru, pa su smanjili na 3.0 po Richteru. Epicentar je bio 18 km od Metkovića i 12 km od Neuma, na dubini od 8 kilometara, javio je EMSC. "Kratak, ali snažan udar", "Krvavac, blaga tutnjava i zaljuljalo", "Pelješac tutnjava i udar! Kratko...", neki su od komentara.

🔔#Earthquake (#potres, #zemljotres) M3.0 occurred 18 km SE of #Metković (#Croatia) 3 min ago (local time 13:31:47). More info at:

📱https://t.co/QMSpuj6Z2H

🌐https://t.co/Lmz3wyCdks

🖥https://t.co/Jo6Nhad9lq pic.twitter.com/w57D2SotSz