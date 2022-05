Što se događa u 'Kordunskom trokutu': Hrvatska pamti brojne tragične avionske nesreće

Brojni pripadnici službi za spašavanje provest će noć tražeći njemački zrakoplov Cessnu 182 i njezine putnike koji je nestao s radara u nedjelju oko 11:30 iznad mjesta Rakovica u Lici. S obzirom na to da su na području između Karlovca i Like padali brojni avioni, mnogi su se otvoreno zapitali je li to područje ukleto ili je jednostavno riječ o slučajnosti.

HGSS: Nestao je avion s četiri putnika

Postoji li kordunski trokut kao područje kobno za zračna plovila kao što je Bermudski za brodove?! Je li područje Korduna “ukleto”, odnosno nepogodno iz bilo kojeg razloga za let, pitaju se mnogi.

Jedna od najtežih avionskih nesreća dogodila se 12. kolovoza 2005. godine kad su se kod kod Marovinske Lisine, mjesta blizu Rakovice i Plitvičkih jezera, pale dvije superlake civilne letjelice marke ‘Virus 912’ i ‘Zlin 142’. U nesreći je poginulo četvero mađarskih državljana zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta.

Na generalnoj probi u svibnju 2008. godine uoči Dana oružanih snaga s MiG-a 21 otpadali dijelovi koje su mještani sakupljali kod Turanjskih Goljaka nedaleko od Karlovca.

Par mjeseci kasnije u listopadu 2008. godine, tada 22-godišnji pilot prisilno je prizemljio laki zrakoplov ‘Cessnu 182’ u Skakavcu, mjestu kod Karlovca. A kao razlog slijetanja navodili su se nestanak goriva ili kvar.

U padu Cessne 25. rujna 2010. godine kod Budačke rijeke poginula su dvojica Poljaka, a dva dana prije te tragedije u Latinu kod Plaškog srušila se dva MiG-a tijekom izvođenja vježbe Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane. Na sreću, piloti MIG-ova su se uspjeli na vrijeme katapultirati.

Mnogi se nadaju kako će potraga za pilotom i troje putnika njemačke Cessne koja je nestala u nedjelju bila jedna od onih koja će biti zapamćena po sretnom ishodu.

VIDEO: Pripadnici HGSS-a nedaleko Slunja organiziraju potragu za nestalom Cessnom