Kreće odmazda za eksploziju na mostu?: 'Svi čekaju uzvratni udar i on će vjerojatno doći'

Ruski predsjednik Vladimir Putin u subotu je naredio obavještajnoj službi FSB jačanje sigurnosti mosta koji Rusiju povezuje s Krimom kao i infrastrukture za dobavu struje i plina poluotoku, nakon eksplozije na tom objektu u kojoj su poginule najmanje tri osobe.

Tijek događaja:

9:16 - O napadu na Zaporižje oglasio se i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

"Opet Zaporižje. Ponovo bespoštedni napadi na mirne ljude. U stambenim zgradama usred noći. Apsolutna podlost. Apsolutno zlo. Neljudi i teroristi – od onoga koji je izdao tu naredbu i do svih koji su tu naredbu izvršili. Odgovarat će. Obavezno. Pred zakonom i pred ljudima", napisao je Zelenski.

9:13 - Oleksandr Starukh, guverner regije Zaporižja, sada je rekao da je najmanje 12 ljudi poginulo, a 49 ih je prebačeno u bolnicu. "Neprijatelj je noćas upotrijebio taktičku avijaciju za raketni napad na regionalni centar. Prema preliminarnim informacijama, zrakoplovi su ispalili 12 projektila na Zaporižje. Većina raketa pogodila je stambene višekatnice i privatne kuće u jednom od okruga. Djelomično je uništena zgrada od devet katova. Uništeno je pet kuća. Pogođeni su infrastrukturni objekti. Oštećeno je 20 automobila. Do sada je 12 osoba poginulo. Četrdeset i devet žrtava je hospitalizirano, uključujući šestero djece", objavio je na Telegramu.

Dodao je da je moguće da ispod ruševina ima ljudi.

8:25 - Neki dužnosnici u Moskvi i Ukrajini pod ruskom okupacijom pozvali su na odmazdu zbog eksplozije koja je u subotu teško oštetila Kerčki most koji povezuje Krim i Rusiju. "Protiv nas se vodi neskriveni teroristički rat", rekao je zamjenik ruske vladajuće stranke Oleg Morozov novinskoj agenciji RIA Novosti.

Agence France-Presse citirala je ruskog dužnosnika u okupiranoj ukrajinskoj regiji Herson, Kirilla Stremousova, koji je rekao: "Svi čekaju uzvratni udar i on će vjerojatno doći".

Vojni analitičari kažu da bi eksplozija mogla imati veliki učinak ako Moskva uvidi potrebu prebaciti ionako teško pritisnute trupe na Krim iz drugih regija ili ako potakne stanovništvo da požuri da ga napusti.

Mick Ryan, umirovljeni australski general-bojnik koji sada radi u Centru za strateške i međunarodne studije u Washingtonu, rekao je da čak i ako Ukrajinci ne stoje iza eksplozije, to predstavlja "veliku pobjedu Ukrajine u operaciji utjecaja".

"To je demonstracija Rusima i ostatku svijeta da ruska vojska ne može zaštititi niti jednu pokrajinu koju je nedavno anektirala", objavi je na Twitteru.

7:33 - Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva objavilo je svoje dnevne novosti o ratu u Ukrajini.

"Rano 8. listopada 2022. eksplozija je oštetila most u Kerčkom tjesnacu, cestovni i željeznički prijelaz koji povezuje Krim pod ruskom okupacijom i regiju Krasnodar u Rusiji. Dva od četiri kolnika kolnika su se urušila na više mjesta u dužini od cca 250 m. Gotovo je sigurno da su neki prolasci vozila nastavljeni preko druga dva kolnika, ali će kapacitet biti ozbiljno smanjen. Opseg oštećenja na željezničkom prijelazu je neizvjestan, ali bilo kakav ozbiljan poremećaj njegovog kapaciteta vrlo će vjerojatno imati značajan utjecaj na već napetu sposobnost Rusije da održi svoje snage u južnoj Ukrajini. Željeznički prijelaz otvoren je za teretni promet tek u lipnju 2020., ali pruga je odigrala ključnu ulogu u premještanju teških vojnih vozila na južno bojište tijekom invazije", stoji u izvješću.

“Ovaj incident će vjerojatno jako dirnuti predsjednika Putina; dogodio se nekoliko sati nakon njegovog 70. rođendana, a on je osobno sponzorirao i otvorio most, a izvođač njegovih radova bio je njegov prijatelj iz djetinjstva, Arkadij Rotenberg. Posljednjih mjeseci, Putinov bivši tjelohranitelj, sada zapovjednik Ruske nacionalne garde, Viktor Zolatov, pružio je javna uvjeravanja o sigurnosti mosta", dodaje se.

