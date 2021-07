Postavljeno spomen-obilježje Hanni Szenes, izraelskoj nacionalnoj junakinji koja je uhvaćena u Hrvatskoj

Država Izrael i izraelske oružane snage ove godine obilježavaju 100 godina od rođenja Hanne Szenes, izraelske pjesnikinje i nacionalne junakinje, koja je tijekom Drugog svjetskog rata boravila i na području današnje Hrvatske. Ubijena je u travnju 1944. godine, nakon što je uhvaćena i odvedena u budimpeštanski zatvor. Memorijalna hodnja Izraelskih oružanih snaga ''Operation Lightning of the Heavens'', koja se provodi od 19. do 22. srpnja na području Slovenije, Hrvatske i Mađarske, započela je u ponedjeljak u Sloveniji. Obilaze se lokaliteti kojima je Hannah Szenes prolazila kao pripadnica savezničkih snaga u Drugom svjetskom ratu.

- Sloboda, dostojanstvo i jednakost vrijednosti su za koje se Hanna borila do samog kraja, to su temeljne vrijednosti svih nas i upravo iz tog razloga su njezin put i njezina žrtva i danas važni - rekao je izaslanik ministra obrane i državni tajnik Zdravko Jakop u Čakovcu, gdje je postavljeno spomen-obilježje koje su otkrili veleposlanik Države Izrael u Republici Hrvatskoj Njegova Ekselencija Ilan Mor, izaslanik ministra obrane i državni tajnik Zdravko Jakop, zapovjednik specijalnih snaga i vojnih učilišta general-bojnik Itai Veruv, predsjednik Židovske Općine Čakovec Andrej Pal, gradonačelnica Grada Čakovca Ljerka Cividini i župan Međimurske županije Matija Posavec.

- Hannah Szenes mlada je žena koja je u jeku Drugog svjetskog rata odlučila pružiti otpor nacističkom zvjerskom planu o uništenju njenog naroda. Uključivši se u britanske specijalne postrojbe, pomagala je pokrete otpora u okupiranoj Europi te spašavala svoje sunarodnjake. Upravo u jednoj takvoj akciji u dubini neprijateljskog teritorija, uhvaćena je, nedaleko odavde, kod Podbresta. Mučena je i ubijena u svojoj 23. godini u Budimpešti – rekla je gradonačelnica Čakovca Ljerka Cividini.

- Čakovec je od danas bogatiji za spomenik koji govori o jednoj osobi, jednom narodu i jednom vremenu. Hannina priča je univerzalna, ali i povezuje naše dvije zemlje. I Izrael i Hrvatska svoju su samostalnost stekle ogromnom žrtvom. Obje države u ratu su izgradile svoje vojske, a ratovi za samostalnost dobiveni su zahvaljujući nacionalnom zajedništvu i stoljetnoj želji za životom u svojoj, slobodnoj zemlji – kazao je župan Posavec.

U memorijalnoj hodnji Izraelskih oružanih snaga ''Operation Lightning of the Heavens'' sudjelovalo je stotinjak pripadnika Izraelskih oružanih snaga koji su u okviru otkrivanja spomen-obilježja izveli kratki program kojim su se predstavili te su izveli recitaciju najpoznatijih stihova Hanne Sczenes. U otkrivanje spomen-obilježja uključili su se Počasni zdrug dragovoljaca i veterana Domovinskog rata.