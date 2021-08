Postavio samoposlužni štand: Prodaje lubenice na povjerenje i odlično mu ide, dobije i ‘bakšu’

Lubenice koje uzgaja Josip Špoljarec iz baranjskog Grabovca postale su posljednjih dana najpoznatije lubenice u Hrvatskoj, a kupci su na njih doslovno navalili! Rado će za komad izdvojiti čak i više nego je potrebno. “Obične” su to lubenice, no neobičan je njihov način prodaje. Josip ih, naime, prodaje na povjerenje.

U svom je dvorištu u Ulici Republike Hrvatske postavio samoposlužni štand.

“Štand je samoposlužan jer supruga i ja radimo pa ne možemo stajati uz njega. Svaka lubenica je izvagana i ima naljepnicu sa svojom težinom. Novac ubacite u poštanski sandučić, a ako nemate dovoljno novca ili sitniša, slobodno uzmite lubenicu ili dinju pa ćete platiti drugi put”, oglasio je Josip Špoljarec na Facebook stranici svog OPG-a prije manje od tjedan dana i izazvao salve oduševljenja. Slična poruka, u skraćenoj verziji, dočeka i kupce na štandu. Tu je i opaska: “Reklamacije uvažavamo! Ako lubenica nije dobra, slobodno se vratite po drugu.” Jer ne radi se, pojašnjavaju, o mogućoj prijevari, “nego samo o nedovoljnom iskustvu”. Cijena je lubenice, inače, tri kune po kilogramu, a kupci trebaju sami pomnožiti taj iznos s kilažom odabrane lubenice pa u sandučić, pretpostavlja se pošteno, ubaciti potreban iznos.

Zaradi i više od 500 kuna

– I svaka je teža, u prosjeku, barem pola kilograma. Ako je, recimo, 11 kilograma i 900 grama, ja na nju napišem 11, da ne bi netko poslije rekao da je prevaren – započinje 37-godišnji Josip Špoljarec, inače zaposlen kao profesionalni vozač.

– Čitao sam da to tako rade na zapadu, a kako nismo imali drugog izbora, jer smo i supruga Sanda i ja zaposleni, odlučili smo se na samoposlužni štand. A što se tiče povjerenja, zašto ne pokušati? Ima poštenih i časnih ljudi, ima nešto i onih koji nisu takvi, ali oni, ako i odnesu dvije, tri ili pet lubenica, neće me ošteti za neku znatniju svotu novca – razmišlja on.

Svakoga dana zatekne u poštanskom sandučiću između 300 i 500 kuna, pa i više.

– Ne brojim uopće koliko sam ih ostavio na štandu, ali sigurno bude više novca nego što je prodano lubenica. Ostavljaju mi “bakšu”. Dva sam puta u nedjelju morao ići na njivu brati lubenice jer ih nije bilo dovoljno. Baš su odlično išle! – kaže on. Jednom su mu, doduše, “platili” novčanicom iz Zimbabvea.

Na četvrt hektara zemlje zasadio je lubenice, a osim njih, uzgaja i krastavce, rajčicu te paprike.

– Lubenice smo počeli lani uzgajati, iz svojevrsnog revolta. I supruga, i ja, i naše dvije kćerkice obožavamo lubenice, a znali smo ih kupiti u trgovačkim centrima i bile bi baš loše. Rekli smo, idemo ih sami proizvoditi, pa ako 100 ne bude valjalo, dat ćemo ljudima drugih 200. Tko god kupi našu lubenicu i ne bude slatka, bilo što da ne valja, neka slobodno uzme druge dvije – poručuje.

Pokrali mu kruške

Ubrali su lani na svome polju oko pet tona lubenica, a ove sezone očekuju više od 20.

– Odlično su rodile! Nije ih teško uzgojiti, samo treba raditi, a najviše smo se učili putem interneta – dodaje naš sugovornik.

A posla ova mlada obitelj ima pune ruke.

– Ustajem u 4.30 sati svako jutro, odem na njivu pogledati je li sve u redu, ima li kakve štete, jesu li se pojavile bolesti, pa odlazim u firmu, radim do 15 sati, i s posla opet na njivu, gdje ostajem do 22 ili 23 sata. Navodnjavamo, kopamo, beremo... Ja sam mlad i u formi, a ne znam kako bi netko stariji izdržao taj tempo – govori Josip.

Iznenade se kupci kada vide koliko ima godina jer ne očekuju, kaže, da se netko tako mlad bavi poljoprivredom.

– Ja bih se baš želio baviti poljoprivredom! Imamo i hektar voćnjaka, kruški viljamovki, na Banovu brdu u Baranji. Pretprošle su nam godine ukrali doslovce sav urod, no rekli smo kako ćemo to zanemariti i “baciti “ se na lubenice, ali na zemlji koja je bliže našoj kući, kako bismo je imali pod kontrolom – kaže.

Znači, već se “opekao”, bio žrtva krađe, a svejedno vjeruje u poštenje građana?

– Pa da – odgovara.

Kupci su oduševljeni.

– To je demokracija! Trebali bismo svi biti pošteni i pošteno raditi svoj posao. Usudio bih se i ja napraviti isto, zašto ne? Vjerujem ljudima. Ja sam pošten čovjek, pa zašto i drugi ne bi bili? – kaže nam Zvonko Hanžek odlazeći doma s lubenicom pod miškom.

