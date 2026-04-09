Licencirani pružatelj kripto usluga crypto4me pojednostavljuje kupnju kriptovaluta

Crypto4me je projekt tvrtke Madison Six j. s. a., koja je u prosincu 2025. godine, kao jedna od prvih, dobila licencu od Nacionalne banke Slovačke za pružanje usluga vezanih uz kripto-imovinu (MiCA), važeću u cijeloj EU. Trenutno nudi šest tematski različitih diverzificiranih paketa – od raspodjele uloženog kapitala među etabliranim digitalnim sredstvima, preko segmenta tokenizirane imovine iz stvarnog svijeta (RWA), projekata vezanih uz umjetnu inteligenciju i računalnu snagu, DeFi rješenja, do strategija usmjerenih na cross-chain infrastrukturu ili dinamične trendove povezane s memeovima i kripto zajednicom.

Pojedine strategije razlikuju se, ne samo po tematskom fokusu, već i po strukturi i razini rizika, čime se investitorima omogućuje odabir pristupa koji odgovara njihovom iskustvu i investicijskim preferencijama.

Rješenje prvenstveno cilja početnike, ali i srednje iskusne investitore koji traže jednostavan i jasan način za ulazak na tržište kriptovaluta, pritom koristeći princip diversifikacije. Paketi se upravljaju na način koji odražava trenutna tržišna kretanja i dugoročne trendove u području digitalnih sredstava.

„Crypto4me ne pojednostavljuje samo kupnju i držanje kriptovaluta, već nudi i rješenja koja kombiniraju različite kriptovalute u sastavu i proporcijama koje najbolje odgovaraju potrebama korisnika,” rekao je Miloš Mázor, predsjednik uprave i izvršni direktor tvrtke MadisonSix, te dodao: „Pristupačnost i sigurnost okruženja za kupnju kriptovaluta , međutim, ne znači da ulazak na ovo tržište nije rizičan. Naprotiv, kriptovalute brzo dobivaju i gube vrijednost. Zato posebnu pažnju posvećujemo podršci klijentima i javnosti u edukaciji o kriptovalutama.”

MadisonSix, čija usluga ima za cilj postati ulaz u svijet kriptovaluta za europske korisnike, planira proširenje na dodatna tržišta Europske unije nakon Češke i Slovačke.

O crypto4me:

Crypto4me omogućuje kupnju svih glavnih kriptovaluta, uključujući bitcoin, ether i SOL. U skladu sa strogim uvjetima europske MiCA licence, tvrtka osigurava najviše standarde sigurnosti za trgovanje i pohranu kriptovaluta u novčanicima, kao i dodatne mjere poput višefaktorske autentifikacije korisnika, enkripcije i redovnog penetracijskog testiranja.

Uslugu crypto4me upravlja Madison Six j. s. a. Od 18. prosinca 2025. godine, tvrtka posjeduje ovlaštenje za pružanje usluga vezanih uz kriptovalute, dodijeljeno od strane Nacionalne banke Slovačke pod brojem 100-001-025-213 u skladu s MiCA uredbom*. Istovremeno, na temelju ove licence, tvrtka je ovlaštena pružati kripto usluge preko granica diljem EU/EEA.

Više informacija za klijente: crypto4me.eu

Više informacija o tvrtki: MadisonSix.com

Kontakt: support@crypto4me.eu

*Uredba (EU) 2023/1114 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. svibnja 2023. o tržištima kripto-imovine i izmjeni Uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 1095/2010 te Direktiva 2013/36/EU i (EU) 2019/1937.